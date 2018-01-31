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Spor

Tokatspor Başkanı Ahmet Arat istifa etti

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Tokatspor, Kulüp Başkanı Ahmet Arat, kulüp başkanlığından istifa ettiğini açıkladı

31 Ocak 2018 20:51

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Tokatspor, Kulüp Başkanı Ahmet Arat, kulüp başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.
Tokatspor\'un 2017 yılı Ağustos ayında yaptığı kongresinde kulüp başkanı olarak seçilen Ahmet Arat sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini açıkladı. Başkan Arat açıklamasında, \'\'Sezon başında Tokatspor\'umuzu yönetimsiz kalmasın duygu ve düşüncesi ile bir birinden değerli aralarında daha önceden de başkanlık yapan arkadaşlarımızla birlikte bir yönetim kurulu oluşturduk. İlk Yönetim kurulu toplantısında en azından yıl sonuna kadar benim başkanlık yapmam gerekliliği ortaya çıktı. Ben de arkadaşlarımı kırmayıp bu görevi şartlı kabul ettim. Geçirmiş olduğum ciddi rahatsızlığa rağmen bu süre sarfında görevimin başında bulunup elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Hepinizin malumu benim asli görevlerimden en önemlisi Tokat Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığını yürütmem. Yukarıda bahsetmiş olduğum sebeplerden dolayı yönetim kurulu üyeliğim devam etmek şartı ile Tokatspor Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım. Bu süre zarfında tüm yönetim kurulu üye arkadaşlarıma katkı ve desteklerinden dolayı şahsım ve Tokat halkı adına teşekkür ederim\'\' ifadelerine yer verdi.

 

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