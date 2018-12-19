Tokat'ın tek daktilolu arzuhalcisi

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta emekli Bahattin Işıker (71), boş zamanlarını değerlendirmek için açtığı arzuhalci dükkanında daktilo ile dilekçe yazıyor. 15 yaşından beri daktilo kullanan Işıker, bilgisayar kullanmayı bildiğini ama tercih etmediğini söyledi. Işıker kentteki tek daktilolu arzuhalci olma özelliğini taşıyor.

Kent merkezinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Bahattin Işıker, 15 yaşında bir avukatın yanında çalışırken daktilo kullanmayı öğrendi. Işıker sonraki yıllarda Tokat Ticaret ve Sanayi Odası\'nda 26 yıl genel sekreter olarak çalışıp emekli oldu. Işıker, emekli olduktan sonra boş zamanlarını kahvelerde, parklarda geçirmek yerine arzuhalcilik yapmaya karar verdi. 10 yıl önce açtığı dükkanında çalışmaya başlayan Işıker, meslektaşlarının bilgisayara geçmesiyle zaman içinde Tokat’ta daktilo ile dilekçe yazan tek arzuhalci oldu.

Emekli olduktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek için bu işe başladığını belirten Işıker, \'\'Burada yaptığım görevimdeki idealim para kazanmaktan ziyade edindiğim bilgileri değerlendirip vatandaşlara hizmet etmek. Bu yaştan sonra zengin olmak gibi bir idealim yok. Elimden geldiği ve sağlığım yettiği müddetçe bu görevi yapacağım. Bana paradan ziyade Allah razı olsun demeleri işime geliyor. Daktiloyu 15 yaşında bir avukatın yanında çalışırken öğrendim. Daktiloyu 55 yıldır kullanıyorum. Emekli olduktan sonra insan kendini bir boşlukta hissediyor. Boş kalan zamanlarımda ya kahveye gideceğim ya da belediyenin önündeki banklarda oturacağım. Bu ikisi de bana uygun gelmediği için bir işle uğraşmaya çalıştım. Eşimin dostumun teşviki ile bu işe başladım. Faydalı olduğuma da inanıyorum\'\' dedi.

Bilgisayar kullanmayı da bildiğini ancak daktilo ile yazmanın daha hoş olduğunu söyleyen Işıker, \'Arzuhalcilik mesleği olarak daktilo ile yazan çok az insan kalmıştır. Zamanında bilgisayar kursuna da gittim. Belki de Tokat’ta bilgisayar kursuna ilk gidenlerden birisiyim. Fakat bu daktilo ile yazmak benim daha çok hoşuma gidiyor. Hem boş zamanlarımın değerlendirilmesi hem de millete faydalı olabilmek benim için bir övünç kaynağı oluyor. Paraya önem vermiyorum. Para almadan dilekçesini yazdığım çok insan var. Zaten arzuhalciye dilekçe yazdırmaya gelen insanlar parasız insanlar. Parası olanlar avukata gidiyor. Şimdiye kadar içeriye girip \'sen daktilo ile yazıyorsun, ben sana yazdırmayacağım\' diyen çıkmadı. Arzuhalci denince zaten millet daktilo ile yazan bir insan olarak düşünüyor. Yani kendi arzuhalini yazıp gönderiyoruz. Bilhassa daktilo ile yazdırmak için gelenler oluyor\'\' diye konuştu.



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