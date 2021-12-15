Tokat'ta orman yangını

Tokat’ın Niksar ilçesinde orman yangını çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangını kontrol altına almak için çalışma sürüyor.

Niksar ilçesine bağlı Yazıcık beldesi Karasüleyman Çiftliği mevkisinde saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple orman yangını çıktı.

Yangın bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle kısa sürede büyüdü. 1 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürmek için çevre ilçelerden Orman İşletme Müdürlüklerine ait yangın söndürme arazözleri bölgeye gönderildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarına başladı.