TOFAŞ, TOP16 için kazanmak zorunda

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup B Grubu son haftasında Hırvatistan’da Cedevita Zagreb ile karşı karşıya gelecek. TOFAŞ\'ın TOP16\'ya kalabilmesi için bu maçı kazanması ve Limoges CSP-Arka Gdynia maçında Limoges CSP\'nin yenilmesi gerekiyor.

7Days EuroCup B Grubu 10\'uncu hafta mücadelesinde TOFAŞ, yarın Hırvatistan deplasmanına çıkıyor. B Grubu 9\'uncu haftasında evinde oynadığı Limoges CSP maçını kaybederek son hafta öncesi tur şansını oldukça zora sokan Mavi Yeşillilerin TOP16’ya kalabilmesi için; Cedevita Zagreb karşılaşmasından galibiyetle ayrılıp, 19 Aralık Çarşamba günü oynanacak Limoges CSP-Arka Gdynia maçında dördüncü sıradaki Fransız temsilcisinin yenilmesi gerekiyor. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde hafta sonu oynadığı Gaziantep Basketbol karşılaşmasını kazanarak moral bulan Bursa temsilcisinde bu zorlu maç öncesi eşi doğum yapan Demonte Harper ile çifte lisansla formasını giydiği Bursaspor’da önceki gün maça çıkan Emre Tanışan kadroda yer almıyor. Gaziantep deplasmanı sonrası İstanbul’da konakladıktan sonra bu sabah Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’e geçen TOFAŞ Basketbol Takımı, bugün akşam saatlerinde ve maç sabahı yapacağı çift idmanla karşılaşma için hazırlıklarını tamamlayacak.

Slaven Rimac idaresindeki Cedevita Zagreb ise B Grubu’nda 5 galibiyet, 4 mağlubiyetle son maçlar öncesi turu garantilemiş durumda. Rimac, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğunu Bursa’ya getiren, 2 Türkiye Kupası ve 1 de Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan TOFAŞ’ın efsane kadrosunda yer almıştı. İki takım arasında Bursa’da oynanan mücadelede TOFAŞ, Hırvat rakibini 94-89 mağlup etmişti.

Dom Sportova Zagreb’de oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Karşılaşmayı İspanya\'dan Carlos Peruga, Polonya\'dan Tomasz Trawicki ve Litvanya\'dan Saulius Racys hakem üçlüsü yönetecek.

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