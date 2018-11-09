TOFAŞ, Avrupa'da adını centilmenliğiyle duyuruyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

TOFAŞ, centilmenliğiyle Avrupa\'da bir kez daha adından söz ettirdi. Bu kez Alba Berlin kafilesinin Bursa\'ya geldiklerinde fizyoterapistlerinin ekipmanlarında yaşadığı sorun üzerine TOFAŞ, rakip takım personeline her konuda yardımcı oldu.

7Days EuroCup\'ta B Grubu\'nda TOFAŞ sahasında ağırladığı Alba Berlin\'e uzatmalarda 106-101 kaybederken aynı süreçte centilmenliğe de imza attı. Almanya temsilcisi Alba Berlin kafilesi Bursa\'ya gelirken valizlerinde karışıklık çıktı. Normalde Sabiha Gökçen Havaalanı\'na gelmesi gereken Alba Berlin fizyoterapistinin ekipmanlarının yer aldığı valiz, Atatürk Havaalanı\'na gitti. Alba Berlin yöneticileri durumu fark ederek harekete geçse de fizyoterapist ekipmanları maça yetiştirilemedi. Bunun üzerine harekete geçen TOFAŞ Spor Kulübü yöneticileri ise Alba Berlin ekibine her konuda yardım sağlayacaklarını belirtti. Almanya temsilcisinin salonda yaptığı çalışmada TOFAŞ\'ın sağlık ekibi hazır bulunurken, aynı zamanda maçta da Alba Berlin oyuncularına medikal müdahaleleri TOFAŞ sağlık heyeti gerçekleştirdi.

Centilmenlik örneği gösteren TOFAŞ\'a ise Almanya temsilcisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile teşekkür etti. Alba Berlin\'in paylaşımında \"TOFAŞ Spor Kulübü\'ne misafirperverliği ve bize yardımları için teşekkürler. Fizyoterapistimizin ekipman kutusunu bulamadık, onlar bize yardım ettiler ve personelimize ihtiyacı olan herşeyi verdiler. Teşekkürler\" ifadelerine yer verdi.

TOFAŞ Spor Kulübü, daha önce de yine 7Days EuroCup\'ta bu kez Polonya ekibi Arka Gdynia\'ya karşı centilmenlik örneğine imza atmıştı. Polonya ekibinin seyahati sonrası başarılı oyuncuları Robert Upshaw\'ın ayakkabılarının unutulduğu fark edilmesi sonrası, TOFAŞ\'ın genç oyuncusu Muhsin Yaşar kendi ayakkabılarını rakibine vermiş ve böylelikle maçta forma giyme şansı yakalayan Upshaw sahanın en iyilerinden olmuştu.

EuroCup\'ın resmi sitesi de \"TOFAŞ yine centilmenliğini gösterdi\" başlığıyla duyurduğu bu durum için TOFAŞ Spor Kulübü\'nü tebrik etti.

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