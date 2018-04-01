TOFAŞ - Gaziantep Basketbol: 109-107

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Serkan Emlek (xx), İsmail Aydın (xx), Can Mavisu (xx)

TOFAŞ: Raymar Morgan 31 (xxx), Joshua Owens 14 (xxx), Pierria Henry 20 (xxx), Sammy Mejia 15 (xxx), Yiğit Arslan 4 (x), Barış Ermiş 4 (xx), Kenny Kadji 2 (x), Muhsin Yaşar (x), Tony Crocker 17 (xxx), Efe Beşok 2 (x)

GAZİANTEP BASKETBOL: Erol Can Çinko 9 (xx), Jure Balazic (x), Sean Armand 25 (xxx),

Robert Carter Jr. 27 (xxx), Patrick Miller 27 (xxx), Orhan Haciyeva 2 (x), Rolands Freimanis 11 (xx), Kevin Marquis Murphy 6 (x)

1.PERİYOT: 31-24

DEVRE: 56-50

3.PERİYOT: 76-77

NORMAL SÜRE: 95-95

5 FAUL ALAN: Rolands Freimanis (40.42) (Gaziantep Basketbol)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde 23\'üncü hafta mücadelesinde TOFAŞ, sahasında Gaziantep Basketbol\'u ağırladı. Zorlu randevu Joshua Owens\'ın basketiyle başlarken, televizyon molasına 11-11\'lik eşitlikle girildi. Gaziantep temsilcisinde Patrick Miller ve Robert Carter Jr.\'ın 10\'ar sayı ile oynadığı ilk çeyrekte TOFAŞ\'ta ise Raymar Morgan sahneye çıktı. Morgan iç ve dış atışlarından isabetler bulurken, üst üste attığı 7 sayısıyla Bursa ekibi öne geçerek farkı da açtı. Çeyreğin son saniyesinde ise Sean Armand\'ın 3 sayısı ilk çeyreğin sonucunu belirledi: 31-24.

İkinci çeyreğin başında etkili olan Gaziantep ekibi, Rolands Freimanis\'in üç sayılık isabeti sonrası skoru 31-32 yaparak öne geçti. Ancak bu andan itibaren yakaladığı hızlı hücumların ardından kolay sayılar bulan TOFAŞ ritim yakalarken, 14\'üncü dakika geride bırakılırken 15 sayılık farkı yakaladı: 49-34. Ardından 8 sayılık seri yakalayan Gaziantep Basketbol aradaki farkı eritmeye çalışsa da, Tony Crocker\'ın son saniyedeki üç sayılık isabetiyle TOFAŞ devreye 56-50 önde girdi.

İkinci yarının başında da konuk ekip Rolands Freimanis ile 3 sayı isabeti bulurken, daha sonra Robert Carter Jr. skoru eşitledi: 56-56. Bu andan itibaren her iki ekip de pota altını etkili kullanarak sonuca giderken, TOFAŞ Raymar Morgan ve Tony Crocker, Gaziantep Basketbol ise Robert Carter Jr. ile Patrick Miller ile sayılar buldu. Skor üstünlüğünün sürekli olarak el değiştirdiği periyotta Orhan Haciyeva ile basket bulan konuk ekip, dördüncü çeyreğine 76-77 üstün başladı.

Dördüncü periyotta da mücadele nefes keserken, normal sürede son 2 dakikaya 90-90\'lık eşitlikle girildi. Raymar Morgan\'ın dış atış isabetine, konuk ekip Sean Armand\'ın 2 sayılık basketiyle cevap verdi. Ardından Sammy Mejia\'nın son 5 saniye kala 2 serbest atışı da sayıya çevirmesi TOFAŞ\'a 95-92\'lik sayı avantajını sağlarken, Erol Can Çinko\'nun bitime 3 saniye kala attığı 3 sayılık basket ise maçı uzatmaya götürdü: 95-95.

Karşılaşmanın uzatma anları da büyük heyecana sahne olurken, serbest atışlarda hata yapmayan TOFAŞ, parkeden 109-107 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından TOFAŞ, ligdeki 18\'inci galibiyetini elde ederken, Gaziantep Basketbol ise 17\'nci mağlubiyetini aldı.

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