TOFAŞ - Asvel Villeurbanne: 82-81

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) -

SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Robert Vyklicky (xx), Tomislav Hordov (xx), Celemens Fritz (xx)

TOFAŞ: Raymar Morgan 18 (xxx), Barış Ermiş (xx), Tony Crocker 14 (xxx), Sammy Mejia 7 (x), Josh Owens 16 (xxx), Pierria Henry 12 (x), Ivan Paunic 9 (xx), Kenny Kadji 6 (xx)

ASVEL VILLEURBANNE: Charles Kahudi 9 (xx), Amine Noua 8 (x), John Roberson 19 (xxx), Darryl Watkins 4 (x), David Lighty 14 (xx), Theo Maledon (x), Aj Slaughter 9 (xx), Alpha Kaba 2 (x), Justin Harper 16 (xx)

1. PERİYOT: 22-16

DEVRE: 42-34

3. PERİYOT: 60-58

TOFAŞ, 7Days EuroCup\'ta D Grubu\'nda evinde Fransız temsilcisi Asvel Villeurbanne\'i nefes kesen maçta yenerek 3\'üncü galibiyetini aldı.

7Days EuroCup D Grubu\'nda TOFAŞ, 4\'üncü hafta maçında sahasında Fransa temsilcisi Asvel Villeurbanne\'i ağırladı. Zorlu mücadeleye Josh Owens ve Raymar Morgan ile pota altında oluşturduğu etkili oyunla başlayan TOFAŞ, ilk çeyreği 22-16 önde kapadı. İkinci çeyrekte de rakibinin savunma dezavantajından faydalanan mavi-yeşilli ekipte Owens ve Morgan\'a Ivan Paunic\'in skorer kimliği de eklenince TOFAŞ, devreye 42-34\'lük skor üstünlüğü ile girdi.

SON TOPA KADAR MÜCADELE ETTİ

Dönüşte pota altı savunmasını sertleştiren Fransız temsilcisi, John Roberson ve David Lighty ile hücumlarının büyük bir kısmında boş dönmedi ve farkı da azaltmaya başladı. Bu bölümde TOFAŞ, zorlanmasına karşın kader çeyreğine 60-58 önde girmeyi başardı.

Son periyotta bir ara geriye düşen mavi yeşilli ekip, taraftar desteğini de arkasına alırken bu kez hücumda devreye giren isim Tony Crocker oldu. Ancak bitime 42 saniye kala skor bir kez daha eşitlendi:79-79. TOFAŞ\'ta Raymar Morgan bitime 5.4 saniye kala kritik bir basket atarken, daha sonrasında da yaptığı savunmayla maçı 82-81 kazandı.

TOFAŞ, bu sonucun ardından gruptaki 3\'üncü galibiyetini aldı. Asvel ise, 2\'nci yenilgisini aldı. Maçın en skorer ismi ise konuk ekipten 19 sayıyla John Roberson oldu.

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