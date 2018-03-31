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Spor

TMOK Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

İSTANBUL,(DHA) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) Olağan Mali Genel Kurul toplantısı, bugün İstanbul'da bulunan Olimpiyatevi'nde düzenlendi

31 Mart 2018 20:49

İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi\'nin (TMOK) Olağan Mali Genel Kurul toplantısı, bugün İstanbul\'da bulunan Olimpiyatevi\'nde düzenlendi.
Divan Başkanlığı\'nı Dr. Naci Kaan Ekşi\'nin yürüttüğü Genel Kurul\'un açılış konuşmasını ve sunuşunu TMOK Genel Sekreteri ve Dünya Olimpiyat Komiteleri Birliği (ANOC) Yönetim Kurulu Üyesi Neşe Gündoğan yaptı.
2017 yılında vefat eden TMOK Üyeleri ve Dünya, Olimpiyat Şampiyonu Milli Halterci Naim Sülaymanoğlu anısına yapılan saygı duruşunun ardından, TMOK Başkanı ve IOC Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener kürsüye gelerek konuşmasını yaptı.
Erdener yaptığı konuşmada, \"TMOK olarak çocuk ve gençlerimizin gelişimi, Türk sporunun daha iyiye gitmesine yönelik birçok proje yürütüyoruz. 2017 yılı, TMOK\'un ulusal ve uluslararası alanda üst düzey bir hizmet kurumu kimliğini pekiştiren birçok faaliyetin başarıyla gerçekleştirildiği bir yıl oldu. Yapılan çalışmalarla TMOK\'un, odak noktası sporcularımız başta olmak üzere Türk sporuna ve Olimpik geleceğimiz olan çocuk ve gençlerimize yönelik hizmetlerinin kalite ve kapasitesi arttı. Siz üyelerimiz ve sponsorlarımızın kıymetli destekleri ile bu çalışmalarımız devam edecek\" dedi.
Ardından söz alan Gündoğan ise TMOK\'un 2017 boyunca sürdürdüğü Olimpik Hazırlıklar ve Destek Programları, Çocuk ve Gençliğe Yönelik Gelişim Projeleri, Herkes içi Spor Projeleri ve TMOK\'un Kurumsal Yapılanması ile ilgili üyelere bilgi verdi.
Daha sonra söz alan TMOK Üyeleri, TMOK faaliyetleri ve 2017 bütçesi hakkında görüş ve düşüncelerini dile getirerek Mali Genel Kurul\'un aktif ve karşılıklı fikir alışverişinin gerçekleştiği bir toplantı olmasına katkı sundular.
Konuşmaların ardından Üyelerin 2017 bütçesini onaylaması ile Genel Kurul sona erdi. 

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