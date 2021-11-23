TKP'den eylem çağrısı: "Şimdi ayağa kalkma zamanı"

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Örgütü, hayat pahalılığı ve ekonomideki son gelişmeler deneniyle eylem çağrısında bulundu. Çağrı metninde "Yaşamımız, geleceğimiz için direnmek zorundayız. Şimdi ayağa kalkma zamanı! Bu akşam saat 20.00'de Kurtuluş Caddesi'nde buluşuyoruz" denildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısında yaptığı açıklamaların ardından döviz kurlarında rekor oranlarda artış yaşanmıştı. Dolar/TL gün içi 13.50 seviyesini görürken, Euro/TL de 15.20 seviyesini görmüştü.

"Yaşamımız, geleceğimiz için direnmek zorundayız"

TKP, "Şimdi ayağa kalkma zamanı!" diyerek sosyal medya hesabından eylem çağrısında bulundu.

TKP açıklamasında, "Emeğimiz sömürülüyor, ülkemiz yağmalanıyor. Her gün değişen etiketler, artan faturalarla hayatımız çalınıyor. Yaşamımız, geleceğimiz için direnmek zorundayız. Şimdi ayağa kalkma zamanı!" denildi.

TKP İstanbul İl Örgütü'nün açıklamasında "Bu akşam saat 20.00'de Kurtuluş Caddesi'nde buluşuyoruz" ifadesi kullanıldı.