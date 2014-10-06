'Times gazetesinin rehine takası haberi güvenilir'

İngiliz Times gazetesi, Türkiye'nin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının elinde tutulan 49 kişinin serbest bırakılması için örgütle müzakere ettiği ve bu müzakereler sonucunda aralarında iki İngiliz vatandaşının da bulunduğu 180 IŞİD militanını serbest bıraktığını yazmıştı. Gazete, takas edilen IŞİD'lilerden ikisinin İngiliz vatandaşı olduğunu yazmıştı.

BBC'nin görüştüğü İngiliz hükümeti yetkilisi, "Haberde bahsedilen İngiliz vatandaşı Şahbaz Süleyman'ın 2014'te Türkiye'de kaybolduğundan haberimiz vardı" dedi.

Gazetenin haberinde Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nun IŞİD tarafından basılması sonucu rehin alınan diplomatların ve ailelerinin iadesi için IŞİD ile masaya oturulduğu ifade edilmişti.

"Anti terör yetkilileri Türkiye tarafından serbest bırakılan İngiliz vatandaşı IŞİD militanları Şahbaz Süleyman ve Hişam Folkard hakkında kapsamlı bir inceleme başlatmış durumda" denen haberde, Şahbaz Süleyman'ın 18 yaşında bir öğrenci olduğu, Hişam Folkard'ın ise 26 yaşında olduğu belirtildi.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Şahbaz Süleyman'ın Türkiye'de kaybolduğunu doğruladı fakat bu kişinin Türkiye'de tutuklu olduğu konusu teyit edilmedi.