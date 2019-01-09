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Ekonomi

Ticaret iyimserliğiyle petrol yüzde 2.0'nin üzerinde yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Ocak (DHA) – ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantısının ardından, sonuçların olumlu olacağına yönelik beklentilere bağlı iyimserlikle petrol fiyatları arttı

09 Ocak 2019 17:12

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Ocak (DHA) – ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantısının ardından, sonuçların olumlu olacağına yönelik beklentilere bağlı iyimserlikle petrol fiyatları arttı.
Brent petrolü 17 Kasım’dan beri ilk kez 60 doları aştıktan sonra yüzde 2.01 artışla 59.90 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 2.09 artışla 50.82 dolardan işlem görüyor.
ABD Başkanı Donald Trump daha önce iki taraf arasındaki toplantının iyi geçtiğini ve toplantı sonucunda muhtemelen iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüm bulunacağı ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti.
Petrol fiyatlarındaki artışta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıtlamalarının da etkisi var.

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