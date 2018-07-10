Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Ticaret Bakanı, DEİK Türkiye Suriye İş Konseyi Başkanlığı yapan Ruhsar Pekcan oldu.

Ruhsar Pekcan kimdir?

Ruhsar Pekan, 1958 Manisa'nın Demirci İlçesi'nde dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi mezun olan Pekcan, aynı üniversitede yüksek lisans yaptı.

1981 yılında TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda başladığı kariyerine, özel sektörde çeşitli firmalarda farklı görevlerin ardından Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak devam etti.

2005 yılında altyapı projelerine içmesuyu, sulama, petrol ve doğalgaz boruları, santrallere elektromekanik aksamı temin eden Karon Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti.’ne kurucu ortak olarak katıldı.

Daha önce üç dönem DEİK-Türk Suriye İş Konseyi Başkanlığını yürüttü. Ayrıca, DEİŞ-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türk-Ürdün İş Konseyi Başkanlığı, Türk-Irak ve Türk-Libya Konseyleri Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. Halen TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı, İTO-IKGK İstanbul Kadın Girişimler Kurulu Üyeliği, ECO-CCI Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Ticaret ve Sanayi Odaları, Kadın Girişimciler Kurulu Üyeliği görevleri yürütüyor. IWEC 2012 Ödülü sahibidir. IWEC Uluslararası Kadın Girişimciler - IWEC Global Ambasador olarak seçildi. İş ve Meslek Sahibi Kadınlar İstanbul Kulübü kurucu üyesidir.

İngilizce bilen Pekcan, evli ve iki çocuk annesidir.