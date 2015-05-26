THY'nin ilk Hakkari uçuşunda halay!

Açılışu bugün yapılan Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havaalanı'na faaliyete geçmesinin ardından Türk Hava Yolları ilk seferini yaptı. Atatürk Havalimanı'ndan havalanan uçakta ilk sefer kutlaması için binlerce feet yüksekte halay çekildi.

Yurt içinde sefer yaptığı nokta sayısını 48‘e yükselten THY'nin ilk seferindeki yolcular, bu sabah 08.15'de Türk Hava Yolları'nın TK2670 sefer sayılı Airbus A319 tipi uçağıyla Atatürk havalimanından Hakkari’ye uçtu.

Daha önce hava ulaşımını Van üzerinden sağlayan Hakkarililer, ilk kez ilçedeki havalimanından seyahat etmenin mutluluğunu yaşadı. Yolcuların dışında ilk uçuş programına Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil, Turkish Ground Services Genel Müdürü Nurzat Erkal ve Hakkarili şarkıcı Aydın Aydın da katıldı.

Uçak havalandıktan sonra Hakkari yöresine ait Kürtçe ve Türkçe türküler söyleyen Aydın, daha sonra yolcuları halaya davet etti. Kısa sürede uzayan halay kuyruğu ile Hakkari Yüksekova’ya ilk kez uçuş yapılması yine bir ilk ile kutlandı.