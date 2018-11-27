THY Zambiya seferlerine başlıyor

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)- DÜNYA’DA 123 ülkeye uçan Türk Hava Yolları’nın (THY) önümüzdeki günlerde Zambiya Lusaka seferlerine başlayacak. Yeni hat müjdesini THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından verdi.

Konuyla ilgili olarak THY Genel Müdürü Ekşi, resmi twitter adresinden ‘Durmak yok!Gambiya ile uçtuğumuz ülke sayısı 123 oldu. Sırada 124. Ülke sizce hangisi’ diye bir paylaşımda bulunarak anket başlattı. Ankette, Endonezya-Bali, Finlandiya-Rovanamei, Zambiya- Lusaka ve Fas-Marakeş yer aldı.

Anketin ardından bir paylaşımda daha bulunan Ekşi, “ Teşekkürler. Hepsi doğru! Ama en doğrusu Zambiya - Lusaka. Diğer seçeneklere de 2019’da uçmayı planlıyoruz. Halihazır da bu ülkelerin diğer şehirlerine uçuyoruz. Fakat ülke olarak Zambiya’ya ilk defa uçacağız. Zambiya uçtuğumuz 124.ülke olacaktır” dedi.