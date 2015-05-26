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Kültür-Sanat

Radiohead'in solisti Thom Yorke'tan 432 saatlik şarkı

Radiohead'in solisti Tom Yorke'un 18 gün süren şarkısında tekrar yok, şarkı deneysel sesler ve saha kayıtlarından oluşuyor

26 Mayıs 2015 18:12

Radiohead'in solisti, söz yazarı ve bestecisi Thom Yorke 18 gün uzunluğunda yeni bir şarkı yaptı. 432 saat süren 'Subterranea' adlı parça, grubun albüm kapaklarını hazırlayan Stanley Donwood’un 'The Panic Office' adlı sergisi boyunca çalacak.

The Independent'ta yer alan habere göre, ‘The Panic Office’ için yapılan şarkı da sergiyle birlikte akıyor.

21 Mayıs’ta açılan sergiyi gezenler, sergiyle eşzamanlı olarak 18 gün boyunca şarkıyı dinleyebilecek. 432 saat uzunluğundaki parçada tekrar yok. Serginin soundtrack’i deneysel sesler ve saha kayıtlarından oluşuyor. 

6 Haziran'a kadar açık kalacak sergi için bir müzik albümü çıkarılıp çıkarılmayacağı henüz belli değil.

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