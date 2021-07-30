THK Kayyım Heyeti Başkanı, 21 noktada orman yangınıyla mücadele edildiği gün düğüne gitmiş

Türk Hava Kurumu Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, 21 yangınla mücadele edildiği günde düğüne gittiğini belirtti.

Türkiye genelinde 28-29 Temmuz tarihleri arasında 63 yangın meydana gelirken, söndürme çalışmalarında en etkili araçlar olarak kabul edilen yangın söndürme uçağı sayısının yetersizliği tartışma konusu oldu.Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı da CNN Türk’e bağlanarak eleştirilere yanıt verdi. Aşçı, Türkiye'nin 20 yangınla mücadele ettiği günün akşamında düğünde olduğunu açıkladı. Aşçı, “Bu akşam bir özel durumum vardı. Çocukluğundan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı. Oraya gitmek durumunda kaldım. Orada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanımız da aramış, ona da ulaşamadık hakkını helal etsin. Ondan da özür diliyoruz bu anlamda” dedi.

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THK'nın son durumunu anlatan Aşçı, “Ben bu kurumun genel başkanı değilim. 2019'da yönetim krizi vuku bulmuş, mali kriz had safhaya gelmiş, biz de medeni kanuna göre kayyum heyeti olarak buraya atandık. Kurum, 10 taneye bankaya 1,5 milyar lira borcu olan bir kurum. Borçlarımızı yapılandırdık” açıklamasını yaptı.

"Bu uçakları kaldırmam için 4 milyon dolarlık bir yatırım yapmam lazım"

Kullanılmayan yangın söndürme uçakları içinse şöyle konuştu:

“Şu anda gündemde olan Kanada yapımı uçaklarımız var. Bunlardan 9 tanesi kaldı. 2018 yılına kadar Orman Genel Müdürlüğü'nün yangın söndürme operasyonlarında kullandık. 2010 yılından sonra başlayan mali krizde bu uçakların yıllık bakımları yapılmamış. Ekipler Kanada'dan gelip baktılar. Bir takım parçaların standart dışı olduğunu tespit ettiler. Onları tamamlamaya çalıştık. Bu uçaklarımızı 2020-2021 ihalelerinde kullanamadık. Bu uçakları kaldırmam için 4 milyon dolarlık bir yatırım yapmam lazım. Türk Hava Kurumu'nun yangın tecrübesini kullanmak için Rusya'dan uçak kiraladık.”

"Pilotları çıkardık çünkü bu kurum borca batmış"

Türk Hava Kurumu’nda pilotların da işten çıkarıldığını açıklayan Aşçı, “Pilotları çıkardık çünkü bu kurum borca batmış. Hiç iş yapmadan pilotları tutsaydım onların bana maliyeti 25 milyon lira olacaktı. Şu anda 25 milyon lira maliyeti uçuş yapmadan, bir ton su akmadan vermiş olacaktım” dedi.