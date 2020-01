1989’dan beri, The Simpsons‘ın kadrosunda yer alan ve Ned Flanders, Müdür Skinner, Mr. Burns, Waylon Smithers, Lenny, Jasper, Otto, Kent Brockman, Reverend Lovejoy, ve Julius Hibbert‘e sesi ile can veren Harry Shearer artık The Simpsons kadrosunda değil.

Geçtiğimiz ayın sonlarında The Simpsons’ın iki sezon daha devam edeceği açıklanmıştı.

The Simspons hayranları, iki sezonda artık bu karakterleri alışılan sesin dışında bir ses ile izleyecek. Dizinin 26’ıncı sezonu da yayınlanmaya devam ediyor.