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Kültür-Sanat

The Simpsons 32. sezonuyla dönüyor

04 Ekim 2020 19:48

"The Simpsons", 32. sezonuyla FX ekranlarına geri dönüyor. Dizinin yeni bölümleri ABD yayınından bir hafta sonra her pazar FX kanalında izleyiciyle buluşacak.

Dizinin en yeni bölümleri ABD yayınından bir hafta sonra her pazar FX kanalında izleyiciyle buluşacak. "The Simpsons" yeni sezonuyla 4 Ekim Pazar akşamı saat 21.00’de FX ekranlarında.

İlk bölümünün yayınladığı 1989 yılından bu yana dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan tarafından izlenen efsanevi animasyon dizi "The Simpsons", 32. sezonuyla izleyicileriyle buluşuyor. Dizide baba Homer Simpson’ı seslendiren Dan Castellaneta ile anne Marge’ı seslendiren Julie Kavner, yeni sezonda da karakterlerine hayat vermeye devam ediyor. FX kanalı; D-Smart, Tivibu, KabloTV, TV+ ve Vodafone TV platformlarından izlenebiliyor. 

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FX kanalıThe SimpsonsHomer SimpsonDan CastellanetaMargeJulie Kavner
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