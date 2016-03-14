TGS ''Bombacı Cumhuriyet muhabiriydi'' iddiasını ve Ankara saldırısını kınadı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Ankara’da en az 37 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırıyı ve saldırının failinin Cumhuriyet gazetesi muhabiri tarafından yapıldığı iddialarını kınadı. Savaş politikalarından vazgeçilerek barışın tesis edilmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, ‘’Masum insanların kanı üzerinden düşmanlıkların sürdürülmesi, medya kuruluşlarının hedef gösterilmesi kabul edilemez.’’ ifadeleri kullanıldı.

TGS’nin açıklaması şöyle:

''Ankara’da yapılan ve 37 vatandaşımızın yaşamını yitirmesine ve 122 vatandaşımızın yaralanmasına neden olan saldırıyı kınıyoruz. Yaşamını yitiren vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Masum vatandaşları hedef alan bu saldırının faillerinin bir an önce ortaya çıkartılıp gereken cezanın verilmesini talep ediyoruz.

Halkı birbirine düşman hale getiren, ülkenin ölümlerle, katliamlarla anılmasına neden olan savaş politikalarından vazgeçilerek bir an önce barışın tesis edilmesini talep ediyoruz.

Yayın yasakları ile halkın doğru bilgi almasını engelleyen iktidarın aynı hızla failleri de ortaya çıkartmasını bekliyoruz.

Ayrıca sosyal medya üzerinden bu hain saldırının Cumhuriyet Gazetesi’ne mal edilme girişimleri de kaygı vericidir.

Masum insanların kanı üzerinden düşmanlıkların sürdürülmesi, medya kuruluşlarının hedef gösterilmesi kabul edilemez.

Bu iddiada bulunan şahısların da tespit edilerek yargılanmaları gerektiğini belirtiyoruz.''