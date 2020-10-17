TGC: Meclis'e torba yasayla getirilen yıpranma payı düzenlemesinde 'basın kartı şartı' kaldırılmalı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Sibel Güneş, iktidarın torba yasaya ekleyerek Meclis'e getirdiği gazetecilerin erken emekli olmasını sağlayan yıpranma payı hakkındaki maddeyle ilgili 'basın kartı şartının' kaldırılması gerektiğini açıkladı.

TGC'den konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"İktidarın torba yasayla Meclis'e getirdiği yasa maddesine göre sadece Basın Kartı Sahibi olan ve fiilen çalışan meslektaşlarımız yıpranma payından yararlanabiliyor.

Bu yasayla önceki düzenlemeden farklı olarak yıpranma payı süresi yani fiili hizmet zammı süresi 3 yıldan 5 yıla çıkıyor. Bu değişiklik olumlu.

Ama biz iki noktada gazeteciler açısından hak ihlalinin sürdüğünü düşünüyoruz.

1. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak bizim talebimiz basın kartı şartının kaldırılması yönünde. Gazeteciyi tabi olduğu kanun kapsamında çalıştırmayan iş verenler nedeniyle basın kartı hakkını kaybeden meslektaşlarımız söz konusu. Bu nedenle 4857 sayılı yasaya tabi olan ama gazetecilik mesleğini yerine getiren meslektaşlarımızın da yıpranma payından yararlanmaları adil olacaktır. Anayasa Mahkemesi'nin önüne giden dosyada da gazeteci 4857 sayılı yasaya görene çalıştırılan bir görsel yönetmendi. Anayasa Mahkemesi Basın Kartı Şartı'nın çalışma hakkı açısından eşitliği bozduğunu gerekçe göstererek iptal kararı almıştı.

2. İktidarın getirdiği yasa maddesiyle basın kartı almaları İletişim Başkanlığı tarafından uygun görülmeyen arkadaşlarımız açısından ikinci bir hak ihlali oluşabilir. Basın kartı alamadıkları için yıpranma hakları engellenebilir. En doğal hakları olan yıpranma payını dava yoluyla almak zorunda kalabilirler. Halkın haber alma ve bilgilenme hakkı açısından gazetecilik mesleğinin yapılması yine zorlaştırılmış olacak. İktidara ve muhalefet partilerine çağrı yapıyoruz. Basın kartı şartının kaldırılması hem 4857 İş Yasası, hem de 5953 sayılı Basın İş Yasası ile çalışan gazetecilerin yıpranma hakkından yararlandırılmasın sağlayacak düzenlemenin yapılmasını istiyoruz. Bu karar hem iktidara yakın hem de bağımsız medya kuruluşlarında çalışan tüm meslektaşlarımız için büyük önem taşımaktadır."