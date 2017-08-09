Teyit.org: "Organik hoşaf TRT'de birinci oldu" haberi yalan

Haber kaynağında doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla kurulan Teyit.org, TRT'nin girişimcilik yarışmasında "Organik hoşaf" projesinin birinci olduğu iddiasına ilişkin olarak yapılan haberi yalanladı.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, TRT'nin girişimcilik yarışmasında 'organik hoşaf' adı verilen düz kompostonun, alzheimer çipini geride bırakarak birinci olduğu iddia edilmişti.

TRT Haber'de yayınlanan Bir Fikrin Var mı programı yapımcıları, “organik hoşafın değil, hız ayarlı yol kasisi projesinin birinci olduğunu” duyurmuştu.

Teyit.org'da yer alan haber ise şöyle :

Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde TRT’nin düzenlediği bilim yarışmasında “organik hoşaf” isimli projenin “Alzheimer Çipi” projesini geride bırakarak birinci olduğu iddia edildi.

TRT Haber’de yayınlanan “Bir Fikrin Mi Var” isimli yarışma programında yarışan “Organik Hoşaf” isimli proje sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Yarışmada “Organik Hoşaf” projesinin “Alzheimer Çipi” projesini geride bırakarak birinci olduğu iddia edildi.

Ancak, “Bir Fikrin Mi Var” isimli yarışma programını, “Organik Hoşaf” projesinin kazandığı iddiaları doğru değil. Yarışmayı “Hız Ayarlı Yol Kasisi” projesiyle Adnan ve Uğur Kal kardeşlerin kazandığı görülebiliyor. Yani “Organik Hoşaf” projesinin finale kalması yarışmayı kazandığı anlamına gelmiyor.

Tartışmalara yol açan “Organik Hoşaf” projesiyle Kübra Ağca’nın yarışmada Alzheimer Hastaları İçin Çip Projesi’ni geride bırakarak finale kalması da söz konusu değil. Finale kalan altı proje içerisinde Alzheimer Hastaları İçin Akıllı Çip Projesi de bulunuyor. Finalde yarışan diğer projeler ise Duş Otomatı, Hız Ayarlı Yol Kasisi, Kredili Fitness Uygulaması ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeyen Temizlik Ürünleri.

Yarışmayı kazanan ve Adnan ve Uğur Kal kardeşlere ait “Hız Ayarlı Yol Kasisi” projesi araçların hızına bağlı olarak yumuşayan veya sertleşen kasisler yapmayı planlıyor ve bu fikirleriyle hızlı giden araçları yavaşlatmayı hedefliyor. Tartışmalara konu olan ve Kübra Ağca’ya ait olan “Organik Hoşaf” projesi ise hoşafın pastörize etmeden raf ömrünü uzatarak tüketilmesini amaçlayan ve lojistik konusunda da yenilikler kazandırmayı hedeflediğini açıklayan bir proje olarak ifade ediliyor.

İleri Haber, Halk TV, BirGün gibi haber sitelerinde de “Organik Hoşaf” projesinin Alzheimer Hastaları İçin Akıllı Çip projesini eleyerek finale kaldığı da iddia edildi. Bu iddiayla birlikte paylaşılan video ise kazananın açıklandığı bölüm değil, Organik Hoşaf projesinin finale kaldığının açıklandığı 29 Temmuz 2017 tarihinde TRT Haber’de yayınlanan yarı final bölümüne ait.

Alzheimer Hastaları İçin Akıllı Çip projesinin yarı finalde yarıştığı projeler Görme Engelliler İçin Akıllı Baston, Çok Amaçlı Raylı Sandalye Sistemleri. Organik Hoşaf projesinin yarı finalde yarıştığı projeler ise Batmayan Deniz Gözlüğü ve Portatif Fizik Tedavi Cihazı.

Bilim yarışması değil, girişimcilik yarışması

Ayrıca, “Bir Fikrin Mi Var” isimli yarışmanın web sitesine bakıldığında, yarışmanın, bilim yarışması değil girişimcilik yarışması olduğu da görülebiliyor. Girişimcileri destekleyen ve 10 hafta süren yarışmada pek çok proje, iş insanları ve girişimcilerden oluşan bir jüri karşısında yarışıyor. Yarışmada birinci olan projeye 2 Milyon TL ödül veriliyor.

Yapımcı şirketin Twitter’dan yaptığı açıklama ise şöyle:

Tam 10 yıldır ekranlarda olan bilim değil girişimcilik yarışması “Bir fikrin mi var”ın kazananı hız ayarlı yol kasisi projesiyle Adnan ve Uğur Kal kardeşlerdir. Gıda mühendisi olan Kübra Ağca ise Hoşaf üretim projesiyle finale hoşafı bulduğunu iddia ederek değil, pastörize etmeden raf ömrünü uzatma ve lojistik gibi sorulara araştırma geliştirme yaparak aynı ayran gibi hızlı tüketim ürünü olarak satışa çıkma fikriyle yükselmiş – sonra da elenmiştir.