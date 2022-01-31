Terkoğlu, İmamoğlu’nu eleştiren AKP’li Betül Sayan Kaya’nın İBB’den aldığı bursu hatırlattı: Birilerinin derdi ne yemek ne tatil

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, kar yağışı sırasında balıkçıya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştiren AKP’li Betül Sayan Kaya’nın AKP döneminde İBB’den aldığı yurt dışında okumak için aldığı bursa dikkati çekti. Terkoğlu, “İBB müfettişlerinin hazırladığı rapor gösteriyor ki birilerinin derdi ne yemek ne tatil. Asıl mesele kamu kaynaklarının onlar için nasıl harcanacağı!” dedi.

Terkoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP döneminde burslu olarak yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapma imkânı tanınan 39 kişiye ilişkin hazırladığı, Teftiş Kurulu Başkanı Abbas Yaşar imzalı, 30 Kasım 2021 tarih ve İBB-296/11 sayılı raporda o dönemki soyadıyla “Boyacı” ile Fatma Betül Sayan Kaya’nın da yer aldığına dikkati çekti.

Raporda Fatma Betül Sayan Kaya’nın İSBAK AŞ’de Elektrik/Elektronik Mühendisi olarak işe alındığı gün yaptığı başvuru sonunda talep ettiği bursun uygun görüldüğüne dikkat çekildi. Yine rapora göre, İSBAK AŞ’ye 21 Mayıs 2010 tarihinde verdiği dilekçesinde, “yaşadığı güçlükler ve sağlık sorunları nedeniyle” eğitimini devam ettiremez duruma geldiğini söyleyen Kaya’ya 14 Kasım 2008 tarihli sözleşme hükümlerinin uygulanması gerektiği ancak 21 Mayıs 2010 tarihinde 9 maddeden oluşan ek sözleşme yapıldığı bilgisi yer aldı.

Terkoğlu, Sayan Kaya’ya yurt dışı yüksek lisans eğitim sözleşmesi kapsamında, İSBAK AŞ tarafından toplam 85 bin 791 dolar ve ayrıca 20 bin 289 lira ücret ödendiği hesaplandığı belirtilen raporda, Sayan’ın burs hikâyesinde üç temel ihlal tespit edildiğine dikkati çekti. İBB’nin diğer memurlarla birlikte Sayan Kaya’dan da 20 bin 289 lira ve 85 bin 791 doları ve masrafları, yasal faiziyle birlikte talep ettiğine dikkati çeken Terkoğlu, Kaya’nın İBB’ye ilişkin kar paylaşımını hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Kısacası Fatma Betül Sayan Kaya, İBB mesajları yağdırırken arka planda kendisiyle ilgili kritik bir soruşturma yürütülüyordu. Daha önce, yurtdışı eğitimi için kaynaklarını kullandığı İBB, yönetim değişince kamu zararının peşine düşmüştü. Sayan Kaya, kendisinden “geri öde” talebiyle İBB’ye borçlu hale gelmişti. Bu konuya hiç girmeden, karın yağışını İBB hesaplaşması için fırsata dönüştürmüştü.”

Terkoğlu, “İBB müfettişlerinin hazırladığı rapor gösteriyor ki birilerinin derdi ne yemek ne tatil. Asıl mesele kamu kaynaklarının onlar için nasıl harcanacağı!” dedi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

Betül Sayan Kaya'nın paylaşımı şöyleydi: