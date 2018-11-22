Tepe Home'dan 'Muhteşem Cuma' kampanyası

ANKARA, (DHA)- TEPE Home, mağazalarında sergilenen teşhir mobilyalarında geçerli yüzde 40 indirim, yaşam alanlarının atmosferini değiştirmek isteyenlerin yüzünü güldürecek.

23-24-25 Kasım tarihlerine özel uygulamaya alınacak \'Muhteşem Cuma\' kampanyası ve mobilyalarda yüzde 8 KDV avantajı, kalitenin çok uygun fiyatlarla sunulduğu seçili koleksiyonlarla evlerini yenilemek isteyenlerin yönünü Tepe Home’a çevirecek. Görenleri hayran bırakan tasarımlar, zengin ürün çeşitliliği, stil ve konsept anlayışının bambaşka bir boyutta bütünleştiği mobilyalar tüm yaşam alanlarının odak noktası haline gelecek.

Konforun dünya trendlerinde dizaynlarla yansıtıldığı, sınırlı sayıda ve özel olarak seçilmiş ürünler özel fırsatlarla ve 48 aya varan vade seçenekleriyle Tepe Home mağazalarında dekorasyon severlerle buluşuyor.