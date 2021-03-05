TEPAV araştırma: Laiklik yükselişte!

Radikalleşme ve dini kültürel kimlikler üzerine araştırmalar yürüten Türkiye Ekonomik Politikalar Araştırma Vakfı (TEPAV)'ın araştırma sonuçlarını köşesine taşıyan Milliyet gazetesi yazarı Güneri Cıvaoğlu "laikliğin yükselişte" olduğunu yazdı.

Araştırma kapsamındaki soru ve yanıtları paylaşan Civaoğlu şöyle yazdı:

“Hukuk sisteminin şeriat kurallarına göre olmasını tercih eder misiniz?” (Yüzde 18 Evet...)

“Laik bir ülkede yaşamaktan memnun musunuz?” (Yüzde 81 Evet...)

Aynı sorular 2016’da da sorulmuş o zaman “şeriat hukuku isteyenlerin” oranı yüzde 23’müş...

“5 yılda, yüzde 5 düşüş” var. (Prof. Dr. Demir ilginç bir saptama yapıyor. Yargı sistemindeki uzamalara tepki de bu “şeriata evet” cevaplarında etkili olabilir.)

2016’da yapılan araştırmada “laik ülkede yaşamaktan memnun olanların” oranı yüzde 75’miş...

5 yılda “laik yönetimden memnuniyet” oranı yüzde 6 artmış.

Başörtüsü, oruç namaz

Kadınlarda başını örtme oranındaki düşme dikkat çekici...

2016’da “Başınızı örter misiniz?” sorusuna “Evet” cevabını verenlerin oranı yüzde 63’müş.

2020’de ise bu oran yüzde 58’e düşmüş.

Özellikle, Prof. Demir’e göre üniversiteler ve kamu alanlarında başörtü sorununun kalkmış olmasıyla ilişkili olabilir bu sonuçlar.

“Çok önemli bir engelim yoksa ramazanda her gün oruç tutarım” cevabını verenlerin oranı yüzde 57.

2016’da yüzde 55’miş.

Ama...

2011’de bu oran yüzde 72 gibi neredeyse Türkiye nüfusunun 3’te 2’sini işaretliyormuş.

“Çok önemli bir engelim yoksa tüm vakit namazlarını kılarım” diyenlerin oranı 2016’da yüzde 40’mış.

2020’de ise yüzde 37...

Ama...

10 yıl önce 2011’de de yüzde 40’mış.

Oruç tutmadaki düşüş bazen “yaza denk gelmesiyle doğru orantılı” olabilmekte."