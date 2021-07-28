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TEM Otoyolu'nun İstanbul yönü yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu

28 Temmuz 2021 17:15

Bolu’da TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde yapılan asfaltlama çalışması sebebiyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ankara yönünden çift taraflı verilen trafik sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Bolu’da TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde bulunan 2 kilometrelik alanda asfaltlama çalışması başlatıldı. Karayolları ekiplerinin çalışmaya başlamasıyla birlikte TEM’in İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. İstanbul istikametinin araç trafiğine kapatılmasının ardından trafik Ankara istikametinden çift yönlü olarak verilmeye başladı. Asfaltlama çalışmalarının yaklaşık 1 ay süreceği öğrenildi. TEM’de yapılan asfaltlama çalışmasıyla birlikte İstanbul şeridinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Zaman zaman durma noktasına gelen trafik havadan görüntülendi. (İHA)

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