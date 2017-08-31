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Dünya

Telafer IŞİD’in elinden tamamen kurtarıldı

Bağdat, 31 Ağustos, (DHA)- Irak Başbakanı Haydar El İbadi, Telafer'in iki haftalık operasyon sonrasında IŞİD'in elinden tamamen kurtarıldığını duyurdu

31 Ağustos 2017 19:22

Bağdat, 31 Ağustos, (DHA)- Irak Başbakanı Haydar El İbadi, Telafer\'in iki haftalık operasyon sonrasında IŞİD\'in elinden tamamen kurtarıldığını duyurdu.

İbadi, Telafer’in alınmasıyla Ninova bölgesinin tamamının IŞİD’den temizlendiğini açıkladı. Irak Başbakanı, Silahlı çatışmalar sonucunda Telafer’e 11 km uzaklıktaki Ayadiya bölgesinde kıstırılan IŞİD’li teröristlerin tamamının yok edildiğini söyledi.

İbadi : \"DAEŞ’li suçlulara söylüyoruz: Nerede olursanız olun, oraya geleceğiz ve yalnızca iki seçeneğiniz olacak: Ölüm veya teslim olmak\" dedi.

ABD destekli Iraklı birlikler, Muslu’un alınmasından yaklaşık bir ay sonra ikinci büyük şehrin Telafer’i geri almak üzere operasyon başlatmıştı. Iraklı görevliler ayrıca yüzlerce militanın kasaba ve köylerdeki yüksek binalara saklandığını bununda ordunun ilerleyişini zorlaştırdığını kaydetmişlerdi. İki hafta sonra Telfer de IŞİD’den tamamen temizlenmiş oldu.

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