“Tekstil Kumbaraları” ile ihtiyaç sahibi çocuklara bez bebek projesi

İSTANBUL,(DHA)- KARTAL Belediyesi 20 mahallesine yerleştirdiği “Tekstil Kumbaraları” ile tekstil ürünlerini ihtiyaç sahipleri için geri dönüştürüyor. Projeyle, tekstil kumbaralarından çıkan kumaş parçaları kullanılarak ihtiyaç sahibi çocuklar için bez bebekler yapılıyor.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri ile öğretmenleri, tekstil kumbaralarından çıkan kumaş parçalarını kullanarak ihtiyaç sahibi çocuklar için bez bebekler yapıyor.

‘Bir Bebek Bir Umut’ projesi kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde toplanan kumaş parçaları, çocukların oynayabileceği hijyenik hale getirildikten sonra, proje için gönüllü olan öğretmen ve öğrencilere teslim edilerek bez bebeklerin yapımı için kullanılıyor.

Yapımı tamamlanan bez bebekler, ihtiyaç sahibi çocuklar için okullara ve yurtlara gönderilecek. Okul ve yurtlardan gelen talepler doğrultusunda ise bu çalışmalar devam edecek.

“BU PROJE YARINLARIMIZ OLAN ÇOCUKLARIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK”

Proje hakkında konuşan Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Topal, “Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e çevre konusundaki hassasiyeti ve bu yöndeki başarılı çalışmaları için, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne de yarınlarımız olan çocuklarımızın yüzünü güldürecek bu örnek projeye imza attıkları için teşekkür ediyorum. Her türlü çevre ve sosyal sorumluluk projesine okulumuzun dahil olacağını söylemek istiyorum” dedi.

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