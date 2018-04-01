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Spor

Tekirdağspor - Ankara Adliyespor: 2-1

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- STAT: Namık Kemal HAKEMLER: Burak Olcar (xx), Harun Pekyürek (xx), Tuncay Ercan, (xxx)

01 Nisan 2018 20:45

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

STAT: Namık Kemal
HAKEMLER: Burak Olcar (xx), Harun Pekyürek (xx), Tuncay Ercan, (xxx). 
TEKİRDAĞSPOR: Onur (xx) - Mert (xx), İbrahim (xx), Mücahit (xx)(Dk. 46 Emre Alan x), Yunus (xx), Emre Kars (xxx), Cihan (xxx), Tarkan (xx)(Dk. 65 Berk xx), Nurullah (xxx)(Dk. 84 Rıza x), Burak (xx), Vedat (xx).
ANKARA ADLİYESPOR: Onurcan (xx) - Metin (xx), Ali (xx)(Dk. 85 Serkan x), Celal (xxx), Salih (xxx), Erol (xx), Cevher (xxx), Fevzi (xx), Gökhan (xx), Deniz (xxx), Okan (xxx).
GOLLER: Dk. 82 Emre Kars, Dk. 90 Cihan (Tekirdağspor) - Dk.64 Celal (P) (Ankara Adliyespor).
SARI KARTLAR: Tarkan, Nurullah, Cihan (Tekirdağspor) - Deniz, Ali (Adliyespor)
KIRMIZI KART: Emre Alan (Tekirdağspor).

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup karşılaşmasında Tekirdağspor, kendi evinde konuk ettiği Ankara Adliyespor\'u 2-1 mağlup etti.

4\'üncü dakikada ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Celal\'in vuruşu dışarı çıktı.
12\'nci dakikada Mert\'in pasıyla topla buluşan İbrahim\'in şutu az farkla auta çıktı.
31\'inci dakikada Fevzi\'nin sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına çevirdiği topu defans uzaklaştırdı.
47\'nci dakikada ceza sahası sol çaprazından Yunus\'un kullandığı serbest vuruşta top barajdan sekerek kaleci Onurcan da kaldı.
60\'ıncı dakikada Ali’nin kaleye gönderdiği şut yandan az farkla auta çıktı.
64\'üncü dakikada Nurullah ceza alanı içinde Ali’yi düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Celal kullanarak gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi: 0-1.
82\'nci dakikada Yunus\'un ceza sahasına gönderdiği topa kafayla vuran Emre Kars ağlara göndererek takımına beraberliği getirdi: 1-1.
90\'ncı dakikada sağ kanattan İbrahim\'in taşıdığı topu ceza sahasında bulunan Cihan’a gönderdi. Cihan ceza sahasında topa dokunarak ağlarla buluşturdu: 2-1.

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