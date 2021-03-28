Tekirdağ'da 3 okulda Atatürk büstüne saldırı

Tekirdağ'da Yeni Çiftlik Nizamettin Demirdöven İlköğretim Okulu'nda, Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu'nda ve Opet Anadolu Lisesi'nde Atatürk büstlerine saldırı düzenlendi. Büstlerin üzerine çirkin ifadeler yazılırken, bir büstün üzerine kova geçirildiği öne sürüldü.

Tekirdağ'da Yeni Çiftlik Nizamettin Demirdöven İlköğretim Okulu'ndaki Atatürk büstüne saldırılmıştı. Okul duvarına “Allah put yapmayı yasakladı. Müslüman put yapmaz” ve bahçede bulunan Atatürk büstüne çekiçle zarar verilerek, büstün üzerine "Atatürkçülük putperestliktir" yazılmıştı. Olayın ardından Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu'ndaki Atatürk büstünün üzerine yazılar yazıldığı ve Opet Anadolu Lisesi'ndeki Atatürk büstüne kova geçirildiği, büstün üzerine "Firavun, put" yazıldığı fark edildi.

"Olayın takipçisiyiz"

Saldırı haberinin alınmasının ardından bölgeye giden CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Aygun, Opet Anadolu Lisesi'nin önünde yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

Bugün Marmaraereğlisi’ndeki Nizamettin Demirdöven İlköğretim Okulu’ndan sonra yine Marmaraereğlisi’ndeki Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu ve Opet Anadolu Lisesi’nde Atatürk’e karşı saldırıyla karşı karşıyayız. Bir an evvel bu işi yapanların yakalanması ve savcı önüne çıkartılmasını bekliyoruz. Bu meczuplar dün akşamdan itibaren planlı programlı bir şekilde bu işi organize etmişler. Bu sakin ilçede böyle bir olayla karşılaşmak bizleri üzmüştür. Yetkili makamlardan bu işi yapanların adalet önüne çıkarılmasını bekliyoruz ve biz de bu işin takipçisiyiz.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Kınıyorum

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk büstlerine yapılan saldırılarla ilgili "Tekirdağ'ımızın Marmaraereğlisi İlçesinde, bazı okullarımızda Atatürk büstlerine yapılan provokatif, alçakça saldırıları kınıyorum. Valimiz ve savcılığımız olayı yakından takip etmektedir. Olayın fail ya da faillerinin tespiti için gerekli çalışmalar süratle sürdürülmektedir" dedi.