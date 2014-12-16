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'Tek Türkiye'den: Hitler döneminde de oyuncular içeri atılıyordu

'Biz sanatçıları korkutmak tarih boyunca mümkün olmamıştır'

16 Aralık 2014 09:33

Tek Türkiye dizisinde ‘Halo Yakup’ karakterini oynayan oyuncu Ali Çakalgöz, 4 yıl önce rol aldığı dizinin ekibinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Çakalgöz, “Oyunculuğa hayatımı vermiş olmama rağmen bütün bu çektiklerimizin suç olduğunu bilmiyordum.” dedi. ‘Küçük Gelin’, ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ gibi birçok dizide oynayan Çakalgöz, oyuncular olarak oluşturulan korku imparatorluğundan korkmadıklarını belirtti. Çakalgöz, Hitler döneminde oyuncuların tiyatroya giderken kurşunlandığını, içeri atıldığını, işkence gördüğünü, öldürüldüğünü ifade ederek şunları söyledi: 

“Biz sanatçıları korkutmak tarih boyunca mümkün olmamıştır.”

4 yıl önce çekilen diziden dolayı sorguya çekilmenin yanlış olduğunu dile getiren Çakalgöz, “Tek Türkiye dizisinde oyuncu olarak seyirciye verilmek istenen mesajı ben verdim. Buyurun gelin bana sorun. Sadece ben değil bütün Tek Türkiye oyuncularını içeri alın. Sadece yönetmeni, senaristi, yapımcıyı almak komik şeyler.” yorumunu yaptı.

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