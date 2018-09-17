Tedirgin velilere kahveli karşılama

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'deki bir ilkokulda, yeni eğitim- öğretim döneminin ilk ders günü ilginç görüntülerle başladı. Çocukları okula yeni başlayan velilerin tedirginliklerini ve heyecanını yatıştırmak isteyen öğretmenler, veliler, Türk kahvesi ile karşıladı.

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Ömer Seyfettin İlkokulu öğretmenleri, 2018-2019 eğitim- öğretim yılının ilk gününde, velilere sürpriz yaptı. Öğretmenler, çocuğu okula yeni başlayan, bu nedenle tedirgin olan velilerin endişelerini az da olsa gidermek için onları Türk kahvesi ile karşıladı. Hediye paketine koydukları Türk kahvesini öğrenci velilerine hediye eden öğretmenlerin bu davranışı, velileri mutlu etti. Türk kahvesi paketinin üzerinde \'Pamuklara sardığınız çocuğunuz, bizlere emanet. Emanetinizi güvenle koruyacağız. Şimdi kendiniz için bir kahve yapabilir, içinizi rahatlatabilirsiniz\' notu yazdı. Hediyeler, uyum haftası kapsamında 120 anasınıfı ve 1\'inci sınıf öğrenci velisine dağıtıldı.

\'ÇOCUKLARINIZ GÜVENDE\'

Okul Müdürü İlknur Acaroğlu, \"Her yıl 1’inci sınıfa gelen öğrencilere uyum haftası kapsamında çeşitli sürprizler yapıyoruz. Çocukların okula rahat bir şekilde alışmaları için ufak tefek hediyeler hazırlarız. Bu yıl, ne yapacağımıza dair araştırma sürerken, velilere de uygun olabilecek hediyeler üzerinde durduk. Ve bunu bulduk. Sonra bu hediyenin velilerin tedirginliğini az da olsa alabileceğini düşündük. Çünkü veliler okula çok tedirgin geliyor. Özellikle okula yeni başlayan öğrencilerin velilerin endişeli olduğunu görüyoruz. Biz de hem velileri az da olsa rahatlatmak, bizlere güven duymalarını sağlamak ayrıca ‘Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır’ şiarıyla velilerimizle güzel bir bağ kurmak için böyle bir şey yaptık\" diye konuştu.

Okulda görevli 22 öğretmenin, hediye paketlerini hazırladığını aktaran İlknur Acaroğlu, kahve hariç tüm işlemin el emeği olduğunu belirtti. Kızı Beril Canıdar’ı (7) okula getiren veli Zennur Canıdar, hediye karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Canıdar, \"Çok güzel bir hediye. Çocuğumun güvende olduğunu bilmek bana huzur veriyor. Evime gidip kahvemi içeceğim. Daha önce böyle bir hediye almamıştım. Ben de çok heyecanlıydım, biraz da tedirgin. Ama bu uygulama ile az da olsa heyecanımı yatıştırdım\" dedi.



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