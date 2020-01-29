Lucca'nın müdürüne cinsel saldırı iddiasıyla 22 yıla kadar hapis istemi

Bebek’te bulunan Lucca isimli restoranda geçtiğimiz günlerde R.D. isimli kadın çalışan, restoranda müdür olarak çalışan Alper İ.'den cinsel saldırı iddiasıyla şikâyetçi oldu. Şüpheli Alper İ. hakkında ‘basit cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 9 yıldan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, müşteki R.D. isimli kadının Bebek'teki ünlü mekan Lucca'da çalıştığı, şüpheli Alper İ.'nin ise iş yerinin müdürü olduğu belirtildi. İddianamede, şüphelinin 7 Ocak'ta alkol aldığı R.D.'ye ters davranışları nedeniyle özür dilediği anlatıldı. Şüphelinin, özür dilerken müştekiye cinsel saldırı da bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, olay gecesi R.D.'nin personel lavabosuna gittiği, burada şüpheli Alper İ.'nin lavabo sırasında beklediğini görünce müşteri lavabosuna gittiği ifade edildi. R.D.'nin lavaboya girerek kapıyı kilitlediği anlatılan iddianamede, bu sırada kapının şüpheli Alper İ. tarafından zorlandığı belirtildi.

Olay gecesi R.D.'nin lavabodan çıkmak için kapıyı açtığı sırada Alper İ.'nin doğrudan içeri girdiği ve müştekinin dışarı çıkmasına izin vermeyerek lavabonun kapısını kilitleyerek kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunu işlediği anlatıldığı iddianamede, şüphelinin lavaboda müştekinin kollarını tuttuğu, ve cinsel saldırı suçunu işlediği belirtildi.

İddianamede, Alper İ.'nin basit cinsel saldırı suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan ise 1.5 yıldan, 7.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İddianamede, şüpheli Alper İ. suçlamaları kabul etmediği ve iş disiplinine uymadığı gerekçesiyle R.D.'yi birkaç kez uyardığını, bu nedenle müşteki R.D'nin şikayetçi olduğunu söylediği belirtildi. İddianame kabul edilirse, Alper İ. İstanbul Asliye Ceza Mahkemeleri'nde yargılanacak.

Söz konusu mekan da olayı doğrulayan bir açıklama yaparak, cinsel saldırıda bulunan çalışanın iş sözleşmesinin sonlandırılmasına karar verdiğini duyurmuştu.

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