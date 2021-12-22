TCDD’de 52 müdür sınavsız atanmış

Eray GÖRGÜLÜ

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD), görevde yükselme sınavına tabi olmasına karşın aralarında önemli dairelerin de bulunduğu 52 birimin başına sınavsız müdür ataması yaptığı ortaya çıktı. Sayıştay, kurumun yönetmeliği arkadan dolaşmak için söz konusu personeli önce yönetmeliğe tabi olmayan kadrolara, kısa süre sonra da sınavsız şekilde bulundukları birimin başına atadığını tespit etti.

TCDD Taşımacılık AŞ’nin 2020 yılına ilişkin mali denetimlerini tamamlayan Sayıştay, kurumda görev yapan 52 müdürün atamasının, yönetmeliğe aykırı olarak sınavsız şekilde yapıldığını tespit etti. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 23 Kasım 2018 tarihinde yürürlüğe girdiğini hatırlatan Sayıştay denetçileri, raporda atamalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Çalışma barışını da olumsuz etkiler”

“Yönetmeliğin amacı kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri, personel planlaması esas alınarak şirket merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Yönetmeliğin ‘Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları’ başlıklı 5’inci maddesinde, görevde yükselme sınavı ile atama yapılacak hizmet grupları belirtilmiştir. Hizmet gruplarında belirtilen müdürlüklere atama yapılması için kişinin görevde yükselme yönetmeliğindeki şartları taşıması ve müdürlük sınavına girmesi gerekir. Yapılan incelemede, yönetmeliğe olmayan kadrolara atama yapıldıktan kısa bir süre sonra görevde yükselme sınavına tabi olan kadrolara sınavsız olarak atama yapılması, görevde yükselme yönetmeliğine aykırı olduğu gibi aynı zamanda hakkaniyete de uygun düşmemesi nedeniyle personel arasındaki çalışma barışını da olumsuz yönde etkilediği görülmektedir.

“Yönetmeliğe uygun olarak yapılması gerekmektedir”

Bu bağlamda, şirket personeli arasındaki çalışma barışını ve şirkete duyulan aidiyet duygusunu olumsuz yönde etkileyen sınavsız müdür atama uygulamasına son verilerek, müdür atamalarının Şirketin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılması gerekmektedir. Söz konusu atamalar incelendiğinde; mühendis, şef, memur, tekniker, teknisyen ve benzeri kadrolarda yer alan söz konusu kişilerin, önce görevde yükselme sınavı ile atama yapılacak kadrolar arasında yer almayan yöneticilik kadrolarına atandığı, akabinde uzun süre geçmeden görevde yükselme sınavı ile atanabilecek müdürlüklere sınavsız olarak atandığı görülmüştür.

“Sınavsız atama uygulamasına son verilmeli”

Şirket personeli arasındaki çalışma barışını ve kuruluşa duyulan aidiyet duygusunu olumsuz yönde etkileyen sınavsız müdür atama uygulamasına son verilerek, Şirket Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne uygun olarak müdür atamalarının görevde yükselme sınavı ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”