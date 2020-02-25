TBMM'ye 2 milyon liralık nizamiye

TBMM’nin Ayrancı girişinde yapımına 28 Ağustos 2019’da başlanan ve önceki gün açılışı yapılan yeni nizamiye binasının 2 milyon 79 bin TL’lik maliyeti dikkat çekti. “Zırhlı ve yüksek güvenlikli” olduğu belirtilen binanın çatısı ise “bakır” kaplama.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada da binanın İstanka İnşaat Mühendislik, Proje Taah. San ve Tic. Ltd. Şti. firmasına yaptırıldığı ifade edilirken, bodrum ve zemin kat dahil, toplam 770 metrekare kullanım alanına sahip olduğu belirtildi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre binada, hem kadın ve hem de erkek personel için soyunma odası, duş, tuvalet, yemekhane, mescit, çay ocağı ve dinlenme salonu bulunuyor. Bina girişinde ise 2 adet kapı detektörü ve x-ray cihazı yer alıyor.

Binada, Meclis’e ait kargo, firma girişlerinin yapılacağı, basın araç girişlerinde de kart alım işlemlerinin yürütüleceği bankolar da yer alıyor. TBMM’den yapılan açıklamada bina “sanatsal bir yapı” olarak nitelendirildi.