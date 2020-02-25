TBMM'ye 2 milyon liralık nizamiye

TBMM’nin Ayrancı girişinde yapımına 28 Ağustos 2019’da başlanan ve önceki gün açılışı yapılan yeni nizamiye binasının 2 milyon 79 bin TL’lik maliyeti dikkat çekti. “Zırhlı ve yüksek güvenlikli” olduğu belirtilen binanın çatısı ise “bakır” kaplama.
Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre binada, hem kadın ve hem de erkek personel için soyunma odası, duş, tuvalet, yemekhane, mescit, çay ocağı ve dinlenme salonu bulunuyor. Bina girişinde ise 2 adet kapı detektörü ve x-ray cihazı yer alıyor.
Binada, Meclis’e ait kargo, firma girişlerinin yapılacağı, basın araç girişlerinde de kart alım işlemlerinin yürütüleceği bankolar da yer alıyor. TBMM’den yapılan açıklamada bina “sanatsal bir yapı” olarak nitelendirildi.