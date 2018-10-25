TBF Yönetimi oy birliğiyle ibra edildi

Ercan ATA / Ankara,(DHA) -

Türkiye Basketbol Federasyonu\'nun (TBF) 10\'uncu Olağan Mali Genel Kurulu Ankara\'da gerçekleştirildi.

Olağan Mali Genel Kurula; Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF CEO\'su Ömer Onan, delegeler ile basın mensupları katıldı. TBF Asbaşkanı Dr. Yılmaz Argüden\'in açılış konuşmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Mali Olağan Genel Kurul\'da ilk olarak Divan Kurulu oluşturuldu ve Turgay Çataloluk Divan Başkanlığı\'na seçildi.

Kurulda; Mali Rapor, Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu kabul edilirken, yönetim kurulu ile bütçe de oy birliğiyle ibra edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yaptığı açıklamada hep daha iyiyi hedefleyerek, şeffaf ve cesur bir yönetim anlayışı ile Türk basketbolu için çalıştıklarını dile getirdi.

Yıllarca omuz omuza mücadele ettiğini ifade eden Türkoğlu, basketbolun idari ihtiyaçlarını yakından takip eden, akılcı ve etkin çözüm üreten arkadaşlarımla bu görevde de birlikte çalışma kararı aldığını belirterek, \"Geldiğimiz noktada, bu kararın çok yerinde olduğunu, basketbolu bu sporun içinden gelenlerin yönetmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görme fırsatımız oldu. Ortak pazarlama anlaşması yaptığımız Infront şirketi ile daha önceki sözleşmeyi komisyonlarının çok yüksek olması nedeniyle revize ettik. Bu revizyonların sayesinde kulüplerimiz sponsorluk anlaşmasından daha fazla pay almaya başladı. Basketbolumuzun gelişmesi için her türlü kararlı adımı attık ve atmaya da devam edeceğiz. Bizleri her zaman gururlandıran, Ay-Yıldızlı Milli Takımımızın gücüne güç katmak hepimizin sorumluluğudur. Bizler göreve geldiğimizde sezon başlamıştı ve o dönem değişiklik yapmamız zordu. Zaman geçtikten ve artılarla eksileri değerlendirdikten sonra yabancı oyuncu sayısını azaltmaya karar verdik. Bunu kulüplerimizle de istişare ettik. Aldığımız karar doğrultusunda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde takımlar 5 yabancıyla, Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nde ise 3 yabancı ile oynuyor. Bu da sadece milli takıma değil kulüplerimize de çok fayda sağlayacak. Çünkü bu sayede kulüplerimiz de oyuncularının durumunu görme şansı bulacaklar. Oyuncularımızın da kendi kulüplerinde yakalayacakları bu fırsatı, sergileyecekleri iyi performanslarla olumlu bir şekilde değerlendireceklerine inanıyorum\" dedi.

\"NBA, WNBA VEYA NCAA\'DE KENDİNİ KANITLAMIŞ YA DA AVRUPA\'NIN DİĞER ÖNDE GELEN ULUSAL LİGLERİNDE BAŞARI KAZANMIŞ ANTRENÖRLER HARİCİNDE YABANCI ANTRENÖRLERİN TÜRKİYE\'DE ÇALIŞMASI MÜMKÜN OLMAYACAK\"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nde artık sadece kendini kanıtlamış yabancı antrenörlerin görev yapabileceğini söyleyen TBF Başkanı Türkoğlu, \"Milli takım ya da kulüp seviyesinde Uluslararası organizasyonlarda başarılı olmuş, NBA, WNBA veya NCAA\'de kendini kanıtlamış ya da Avrupa\'nın diğer önde gelen ulusal liglerinde başarı kazanmış antrenörler haricinde yabancı antrenörlerin Türkiye\'de çalışması mümkün olmayacak. Böylece yerli antrenörlerimizin de önü açılmış olacak\" diye konuştu.

\"DOĞRU YATIRIMIN TESİSLEŞME OLDUĞUNA İNANIYORUZ.\"

2023 Dünya Kupası ev sahipliği için Türkiye\'ye ve federasyona yakışır bir adaylık dosyası hazırladıklarını belirten Hidayet Türkoğlu, \"Daha önce büyük bir başarı ile gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonu, değişen dünya standartları ile nasıl daha iyi yapabileceğimizi aktardık. Ancak finansal bölümleri çalışırken şunu gördük. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmak tabii ki önemli ancak ülke olarak bu alanda kendimizi zaten kanıtladık ve takımlarımızı tecrübelendirdik. Şimdi doğru yatırımın tesisleşme olduğuna inanıyoruz. Maalesef basketbol olarak bir kamp merkezimiz bulunmuyor. Çoğunlukla yurt dışında yapmak zorunda kaldığımız kamplarımızda hem önemli bir masraf kalemi oluşuyor hem de öz kaynaklarımızı yurt dışında harcamak durumunda kalıyoruz. Bu tespitten yola çıkarak yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 2023 Dünya Kupası adaylığından çekilmek ve kaynaklarımızı Türk basketbolu için devrim niteliğinde olacak Basketbol Gelişim Merkezi kurmaya aktarmak istediğimizi belirttik. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri ile konsept projesini federasyonumuz çatısı altında oluşturduğumuz Basketbol Gelişim Merkezi, Türk basketboluna çağ atlatacak, Avrupa\'nın en iyi, dünyanın ise sayılı tesislerinden biri olacak ve gelecek yılların altın jenerasyonlarına ev sahipliği yapacaktır\" şeklinde konuştu.

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