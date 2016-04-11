Marie Claire'in prensi eleştiren sayısı Tayland'da yasaklandı

Tayland polisi, 'Marie Claire' dergisinin beş ay önceki sayısının dergideki bir yazıda Tayland Prensi'nin yaşam tarzının eleştirildiği gerekçesiyle yasaklandığını duyurdu.

Fransızca yayımlanan dergideki bahsi geçen yazının 'aşağılayıcı olduğu ve Prens'e hakaretler içerdiği' ifade edildi. Tayland PBS kanalının haberine göre, derginin yasaklı

nüshaları piyasadan toplatıldı ve imha edildi. Ancak bu sayıdan ülkede daha kaç adet olduğunun bilinmediğine dikkat çekildi.

Tayland'da Kral'a yönelik hakareti, kraliyet ailesi, kralın eşi ve iki prens hakkında sert eleştirileri yasaklayan yasalar yürürlükte. İki yıl önceki askeri darbeden bu yana söz konusu yasalar daha da sert şekilde uygulanıyor.