Tayland'a giden Berkant Göktan Budist oldu

Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş'ta oynadıktan sonra kokain kullandığı için kariyeri biten Berkant Göktan budist oldu...

Bir zamanlar dev takımları peşinden koşturan Berkant Göktan, 32 yaşında budist oldu.

Akşam gazetesinin haberine göre; Gurbetçi futbolcu, 17 yaşındayken Bayern Münih forması giyince yer yerinden oynadı. Daha sonra Galatasaray ve Beşiktaş'ta şansını deneyen gurbetçi Berkant, bir türlü beklenen patlamayı yapamadı.

2008'de 1860 Münih'te oynarken kokain kullandığı için Alman kulübü tarafından sözleşmesi fesh edildi.

Berkant, 2010'da futbola dönmek istedi. Tayland Ligi ekiplerinden Muangthong, sözleşme imzaladı ama tek bir maçta bile forma giyemedi.



2. şansı istiyor



Uzak Doğu'da budizm ile tanışan Berkant Göktan, diyete başladı. Kokainden kurtulan Berkant Göktan, şimdi ikinci bir şans istiyor.