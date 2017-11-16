Tatilcinin tercihi Kapadokya oldu

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE Seyahat Acenteları Birliği (TURSAB) Nevşehir Şube Başkanı Coşkun Kırtıl, \"2017 yılında yabancı turist sayısında yaşanan azalmaya karşılık yerli turist sayısındaki artış, turizm bölgelerini canlandırdı. Yerli turist, turizm bölgelerinden de en çok Kapadokya bölgesini ziyaret etti\" dedi.

TURSAB Nevşehir Şube Başkanı Kırtıl, 2017 yılında, tatilcilerin diğer bölgelere göre, en çok Kapadokya’ya ilgi gösterdiğini açıkladı. Kapadokya Bölgesi\'nde, turizmin yüzde 90’ının tatilcilerden oluştuğunu belirten Kırtıl, bu yıl sezonun, tatilciler sayesindehareketli geçtiğini ve turizmi bu yıl tatilcilerin ayakta tuttuğunu belirtti. Siyasetin sakinleştiği zamanlarda turizmin de düzene girdiğine dikkat çeken Kırtıl, Ortadoğu’dan Türkiye\'ye bir sıkıntı sıçramadığı takdirde, turizmde işlerin daha da rayına oturacağını kaydetti. Kırtıl, \"Herkesin turizmin canlanması için elini taşın altına koyması lazım. Acenteleri de basını da yerel yöneticileri de herkes, bu işe omuz vermeli. Yoksa tek taraflı, zor olur. Turizm bölgelerinde etkinliklerin de artırılması lazım\" diye konuştu.

Yabancı turizmini de canlandırmak için çeşitli ülkelerde Türk festivalleri planladıklarını ve düzenlediklerini anlatan Kırtıl, \"Bu sene, yurt dışında 17 fuara katıldık. Şu anda, turizmde ülke olarak eksiğimiz, Avrupa ve Amerika. 2018 yılı için İspanya’da başlayıp, Londra’da bitecek olan festivallerimiz var. Bu festivallerde çeşitli hediyeler, ödüller var\" dedi.

RUSLARIN YENİ GÖZDESİ, KAPADOKYA

Başkan Kırtıl, 2015 yılında, Rusya’da yaptıkları \'Türk Festivali\'ne 180 acenteyle 200 bin Rus ziyaretçinin katıldığını belirterek, bu festivalde Türkiye’deki tatil bölgeleri için tanıtım stantları açtıklarını söyledi. Festival sayesinde, Kapadokya’da geçmişte Ortodoks kültürünün de yaşandığını anlattıklarını dile getiren Kırtıl, başta Ruslar olmak üzere Ortodokslar\'ın dikkatini çekmeyi başardıklarını kaydetti. Ruslardan bu anlamda geri dönüş aldıklarını ve 2018 yılı için turizmden daha umutlu olduklarını anlatan Başkan Kırtıl, \"Önümüzdeki sezondan itibaren Antalya ve İzmir’e direkt uçuşların tekrar başlatılmasını turizmciler olarak talep ediyoruz. Ayrıca Antalya’dan Kayseri’ye gelecek olan hızlı trenden de umutluyuz. Kapadokya başta olmak üzere bu bölgelere turizm açısından canlılık getireceğini düşünüyoruz. Ulaşım, kolaylaşırsa turizme olumlu katkılar sağlar” diye konuştu.



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