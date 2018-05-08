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Taş ve sopalarla kavga eden bekçi ile çoban yaralandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da bir bekçi ile çoban koyun otlatma nedeniyle kavga etti

08 Mayıs 2018 17:23

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da bir bekçi ile çoban koyun otlatma nedeniyle kavga etti. Taş ve sopaların kullandığı kavgada çoban ile bekçi yaralandı.
Olay, saat 10.45 sıralarında merkeze bağlı Karacaören köyünde meydana geldi. İddiaya göre Bayram Alıç (32) koyunlarını otlattığı sırada koyunlardan bazıları ekili araziye girerek zarar verdi. Bunu gören tarlalardan ve sulama sistemlerinden sorumlu bekçi İsa Konuksever (37) duruma müdahale ederek, Alıç ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Alıç ve Konuksever ellerine geçirdikleri taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Vatandaşların müdahalesiyle güçlükle ayrılan Alıç ve Konuksever ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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