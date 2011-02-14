Tartışma yaratan karikatürün çizeri Baruter konuştu: Fikir bana ait

T24 - Penguen dergisinin geçtiğimiz Çarşamba çıkan bu haftaki sayısındaki karikatürde, cami sütununda okunan ‘Allah yok din yalan’ yazısı çeşitli kesimlerden tepki topladı.







Radikal.com.tr’ye açıklama yapan Bahadır Baruter konuyla ilgili şöyle konuştu: Penguen dergisinin bu haftaki sayısındaki köşemde yer alan karikatürle ilgili sanal alemde bir linç kampanyası başlamış. Her türlü tasarruf hakkı bana ait olan köşemdeki söz konusu karikatür ile ilgili yayınlanmadan önce kimseye danışma ihtiyacı hissetmedim. Fikir ve çizim tamamen bana aittir. Penguen dergisindeki arkadaşlarımın konuyla ilgili yaptığı açıklamada da belirtildiği gibi köşe, derginin genel politikasını yansıtmayacağı gibi, bir özgürlük alanıdır.



Tepkiler üzerine bir açıklama yayınlayan Penguen dergisi ise, karikatürün çizerin şahsi fikrini yansıttığını söyleyerek ve durumu ‘saygısızlık olarak görenlerden’ özür diledi.





İşte Penguen dergisinin o açıklaması:



Önce birkaç yanlış anlamayı düzeltelim:



Tepki gören karikatür kapak karikatürü değildir. Çizer kendi köşesinde yayınlamıştır. Sadece kapağı Penguen Dergisinin ortak görüşünü yansıtır. Köşelerdeki karikatürler çizerlerin şahsi fikirleridir.



Çizimde prezarvatife benzetme yoktur, gerçekten de böyle avizeler vardır. Mizah dergiciliğinin geleneğinde yazarlara çizerlere karışılmaz, herkes köşesinde istediğini yazıp çizmekte özgürdür. Tek bir karikatürü severiz sevmeyiz ama genel olarak bu özgürlük alanını korumak önemli. Eleştirilere de saygı gösteriyoruz. Karikatüre gelen tepkilerden dolayı üzgünüz. Saygısızlık olarak görenlerden özür dileriz.





Sanal alem ikiye bölündü



Bahadır Baruter’in çizdiği karikatürün başlattığı tartışma, sanal alemi de ikiye böldü. Bir grup, karikatürün İslam’a ve inançlı kesime hakaret olduğunu savunurken, başka bir kesim konunun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği görüşünde.

Baruter’e en büyük destek, Ekşisözlük’ten geldi. Sözlükte dün gece yarısı başlayan tartışmada ağırlıklı görüş karikatürün özgürlükler kapsamına girdiği ve eleştirilerin linç boyutlarına ulaştığı yönünde oldu.

Twitter ve Facebook’ta ise karikatür ve çizeri eleştiren görüş ağırlık kazandı. Facebook’ta Baruter’i hedef göstermeye yönelik gruplar kuruldu. Twitter’da karikatürü eleştirmenin dışında karikatürist Bahadır Baruter’i savunanları eleştirmek ve çizerin tabiriyle ‘linç kampanyası’ başlatmak trend oldu.

Baruter, geçtiğimiz ay da Osmanlı hanedanıyla böcek figürlerini bir araya getirerek yaptığı ‘Ottoman Bugs’ oyun kartları nedeniyle milliyetçi-muhafazakar kesimin hedefi haline gelmişti.



