Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu yeniden ulaşıma kapandı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü, oluşan don olayının ardından meydana gelen trafik kazaları nedeniyle yeniden ulaşıma kapandı.

Önceki gün başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan ve dün akşam saatlerinde kontrollü şekilde ulaşımın sağlanmaya başlandığı TAG Otoyolu'nda, gece yarısı etkili olan soğuk hava yer yer don olayına yol açtı.

Bölgedeki tırların kayarak karıştığı trafik kazaları nedeniyle, otoyolun Gaziantep-Nurdağı yönü ulaşıma kapandı. Osmaniye'den Gaziantep'e geliş yönünde ise ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı öğrenildi.

Buzlanma ve don uyarısı

Gaziantep Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, kentte buzlanma ve don uyarısında bulundu. Parçalı ve çok bulutlu bir günün tahmin edildiği Gaziantep'te kuzey ve kuzeybatı yönlerinden orta kuvvette ve yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesinin öngörüldüğü kentte, don ve buzlanma uyarısında bulunuldu.