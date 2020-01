Tarkan konser serisi için ABD'de

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri olan Tarkan, New York ve Los Angeles'ta konser vermek için dün New York'a geldi. New York'ta yaşayan hayranlarıyla Perşembe ve Cuma akşamı buluşacak olan Tarkan daha sonra da Los Angeles'e geçecek. En iyi şarkılarından derlediği bir playlist hazırlayan sanatçı, konserlerinde İngilizce şarkılar da söyleyecek.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, konser dizisinin arkasındaki isimlerden biri olan SM Prodüksiyon Grubu adlı şirketin ortağı Şengül Oğuz, konser serisinin 1 buçuk yıllık bir çalışmanın emeği olduğunu söyledi. Müziğin evrensel gücünden yola çıkarak Türkiye’yi tanıtmayı amaçlayan Oğuz, "Bizim asıl amacımız Türkiyemizi, güzel Türk insanımızı, kültürümüzü Amerika'da en iyi şekilde temsil etmek ve Turkiyemizi en iyi şekilde anlatabilmek. Bu anlamda ilk aklımıza gelen tabii ki megastar Tarkan oldu” diye konuştu.

Tarkan’ın projeye olumlu yaklaştığını belirten Oğuz, Tarkan ve ekibini New York’a getirmenin “çok zor ama bir o kadar da keyifli bir proje” olduğunu belirtti. Gerek Türkiye gerekse ABD’de bu işin uzmanlarıyla çalıştıklarını ekleyen Oğuz, 2 Mart’taki Tarkan New York konserine biletlerin hemen tükendiğini, fakat büyük ilgi görmesi nedeniyle 3 Mart’ta da sahneye çıkacak olan Tarkan’ı görmek isteyenler için hala bilet bulunabileceğini de ekledi.

Tarkan’ın New York konseri öncesinde “çok heyecanlı” olduğunu söyleyen Oğuz, “7'den 70’e dünyanın bir çok ülkesinden hayranları olan Tarkan ABD’de sahne alacağı için çok mutlu olduğunu" da belirtti.

Konser New York’un en önemli eğlence mekanlarından Hammerstein Ballroom’da yapılacak. New York’in ardından Tarkan ve ekibi Cumartesi günü de Los Angeles’de sahneye çıkacak.