Tarihin en çok taklit edilen logosunun tasarımcısı Milton Glaser hayatını kaybetti

Tarihte en sık taklit edilen logo olarak kabul edilen I Love NY (New York'u Seviyorum) tasarımcısı Milton Glaser hayatını kaybetti.

1977'de bir turizm kampanyası için yapılan I Love New York logosunun tanımının sahibi Glaser'ın eşi Shirley Girton, New York Times'a yaptığı açıklamada, Glaser'in inme sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Milton Glaser kimdir?

Glaser, 1929'da New York'un Bronx semtinde dünyaya geldi. Manhattan'da Cooper Union sanat okulundan mezun olan Glaser daha sonra İtalya'da Bologna Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oldu.

1954'te Cooper Union'dan üç arkadaşı Push Pin stüdyolarını kuran Glaser, ticari sanatta yeni bir görsel dilin yaratılmasına katkıda bulundu. Glaser eserlerinde Art Nouveau'dan Çin resim sanatına, Alman ahşap baskılarından 1930'ların karikatürlerine kadar birçok şeyden ilham aldığını söylüyordu.

Milton Glaser Amerikalı ünlü şarkıcı Bob Dylan'ın siluetini resmettiği ve Fransız asıllı Amerikalı ressam Marcel Duchamp oto-portresini temel aldığı posterinde İslam sanatından esinlendi.

Dylan'ın 1967 Greatest Hits albümünde kullanılan bu poster şarkıcının milyonlarca hayranının duvarlarını süsledi.

1968'de New York dergisinin kurucuları arasında yer alan Glaser, burada dokuz yıl sanat direktörlüğünü üstlendi.



Dergi, Glaser'ın ölümüyle ilgili haberinde "Ofisimizde, 60'ların sonlarında, New York'u gazete morgundan çıkarıp büyük bir Amerikan dergisine dönüştüren kadın ve erkeklerden oluşan küçük bir ekibin üyesi olarak hep bizimle birlikte olacak" denildi.

Glaser 1 Eylül saldırılarından sonra logosunun "I ♥ NY MORE THAN EVER" (New York'u hiç olmadığı kadar çok seviyorum) versiyonunu yapmıştı. Logoda bu kez "yaralı" bir kalp yer alıyordu.