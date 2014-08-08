Tarihi kaymakçıya tahliye kararı

Beşiktaş’ın sembol dükkânlarından biri olan Pando Kaymak’a tahliye ediliyor. 92 yaşındaki Pandelli Shestakof’un işlettiği Pando Kaymak mal sahibi tarafından dükkanından çıkarılıyor. 119 yıldır ailesi kaymak işi ile uğraşan Pando lakaplı Shestakof, “Dükkanımızın durumunu bilen kişilerin bize yardımcı olacaklarını düşünüyoruz” dedi.

Baran Mutkilioğlu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, 1895’ten beri kaymakla uğraşan Pando’nun dükkanında sadece kaymak satılmıyor. Müşteriler aynı zamanda kahvaltı da edebiliyorlar. Beşiktaş’ta doğan Pando, “İnsanlar bizim mekanımıza geldiklerinde kendilerini evlerinde hissediyorlar. Biz bu dükkanda camlara PVC kaplama yapmak istediğimizde bile nostaljik havası bozuluyor diye müşterilerimiz bize kızdı. Sebebi ise bizi ve dükkanı sahiplenmeleridir” dedi. Öte yandan son dönemde çıkan yeni bir yasa ile 10 yılı dolduran kiracılar dükkanlarından mazeret gösterilmeksizin evlerinden çıkarılabiliyor. Shestakof bu durumdan da kötü etkilendiklerini belirtiyor.

'Eski esnaflık kalmadı'

Pando aile mesleği olan kaymakçılığa da ailesinin diğer üyelerinden daha geç başlamış. Önceleri tornacılık yaptığını ifade eden Pando, “Önceleri tornacılık yapıyordum. Tornacılıktan sonra kendi dükkanımıza gelip işi öğrenmeye başladım. Eski esnaflık artık kalmadı. Bizler esnaflık kültürünü devam ettiren bir müesseseyiz. Süleyman Seba'lar, Hakkı Yeten'ler (Baba Hakkı), Sabri Ülker'ler kimler kimler... Buradan geçenleri anlatmakla bitmez. Beşiktaş takımı bizde yapardı kahvaltılarını. Hatta bu pazar Beşiktaş Kulübü, çarşıdaki esnaflardan en yaşlı olanlarına Beşiktaş forması giydirip kamera karşısına geçirecek. Onlardan bir tanesi de benim” diye konuştu.

Tahliye kağıdında dükkanın 1 temmuzda boşaltılacağı yazıyor. Pando ise kendilerine verilen son tarihin 15 ağustos olduğunu söyledi.

'Ortada kalmak istemiyoruz'

Pando, dükkânlarının yerine restoran yapılacağını ifade ederken, “Dükkan sahibimiz de kendine göre haklı. Mekân onun; ama biz de böyle ortada kalmak istemiyoruz. Buradan çıksak başka bir yerde aynı sıcaklığa ulaşamayız. 'Pando Kaymak' geleneksel bir marka ve bu markanın şu anda yardıma ihtiyacı var” dedi. Ev sahiplerinin nazik bir tavırla kendilerini çıkarmak istediğini de belirten Pando, “En sonunda bize tahliye belgesi getirdiler. Biz de imzaladık. Biz buradan çıkarsak eski tadı yakalayamayız. Pando Kaymak'ın bu durumunu bilen kişilerin bize yardımcı olacaklarını düşünüyor ve umuyoruz. Bir de yardımcı olmak için değil de bizim ismimiz üzerinden para kazanmak isteyenler geliyor. Gel şurada bir yer açalım, siz oturursunuz. İsim üzerinden iş yapmak için geliyorlar yanımıza. İsmimizi de tescillemek üzereyiz. Daha önce bunu denedik ama dolandırıldık” dedi. Pando’nun dükkanı boşaltmak için 15 Ağustos'a kadar vakti var.