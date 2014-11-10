Tarihi buluşmada Kosova kavgası



Yaklaşık yetmiş yıldır ilk kez bir Arnavutluk başbakanının Sırbistan'ı ziyaret etmesi nedeniyle tarihi önem taşıyan zirveden yakınlaşma çıkmadı. Kosova konusunda iki taraf da kendi tutumlarından taviz vermezken, görüş ayrılıkları söz düellosuna dönüştü.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutların çoğunluğu oluşturduğu Kosova'nın ‘geri döndürülemez şekilde bağımsız' olduğunu vurgularken, kızgınlığı yüzünden okunan Sırp mevkidaşı Aleksander Vuçiç, Kosova'nın Sırbistan'ın bir parçası olduğunu savundu.

“Provokasyon”

Rama'nın sözlerini ‘provokasyon' olarak nitelendiren Vucic, konunun Rama'nın ziyareti sırasında gündeme gelmesinin öngörülmediğini vurgulayarak, “Ama kim olursa olsun Sırbistan'ı aşağılamak isteyenleri engellemek benim görevimdir” diye konuştu. Sırp Başbakan, Arnavutluk ile görüşmelerin yine de süreceğini belirtti.

Rama'nın tarihi Belgrad ziyareti öncesinde verdiği mesajlar, yakınlaşma umutlarını güçlendirmişti. Rama, ‘Halklarımıza daha iyi bir gelecek için yeni bir girişim gerekli. Tüm olanları arkamızda bırakmanın zamanı' demişti.

2008'den beri bağımsız

Arnavutluk ile Sırbistan arasında ilişkiler 1999'da Kosova'daki savaş ve ardından Kosova'nın 2008'de bağımsızlığını ilan etmesinden sonra daha da gerilmişti. Önceleri Yugoslavya'nın bir parçası olan Kosova, Yugoslavya'nın dağılmasının ardından Sırbistan'a geçmişti.

Rama, Belgrad'daki temaslarının ardından salı günü Sırbistan'ın güneyine geçerek bölgedeki Arnavut azınlığın temsilcileriyle bir araya gelecek.