Prof. Dr. Halaçoğlu: ABD Başkanı, “soykırım” diyerek nefret suçu işledi, tehcir kararlarını imzalayan kişilerin varisleri tazminat davası açıp kazanabilir

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için mahkeme kararı olmaksızın “soykırım” nitelemesi yapmasının suç olduğunu kaydeden tarihçi ve siyasetçi Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, “Tehcir kararlarını imzalayan kişilerin varisleri tazminat davası açıp kazanabilirler. Bu Türkiye'nin kazanması demektir” dedi.

Eski MHP Grup başkanvekili de olan Prof. Dr. Sayın Yusuf Halaçoğlu, Sözcü yazarı Ruhat Mengi’nin sorularını yanıtladı; konuya ilişkin olarak şu görüşlerini aktardı:

“Ermeniler soykırımı 'büyük felaket-meds yeghern' olarak nitelendiriyorlar, bir yerde hep ‘soykırım vardı’ demeye getirdiler, Biden son olarak Türkiye'yle S 400 krizi, Doğu Akdeniz krizi, Yunanistan'la olan krizler dolayısıyla, bir de tabii İsrail lobisinin Türkiye'yi desteklemediğini göz önüne alarak ‘soykırım’ kelimesini kullandı. Aslında Biden'ın bu şekilde söz etmesinin hukuki bir dayanak noktası yok, hukuken de geçerliliği yok. Ama bunun tabii ki siyasi yanları var, ABD'nin eğitim kurumlarında, özellikle tarih kitaplarına bunların ‘soykırım’ olarak girmesiyle Amerika'daki gençler arasında yaygınlaşma riski var. Biden hiçbir mahkeme kararı olmaksızın bu sözü sarf etti, dolayısıyla aslında önemli ölçüde bir nefret suçu işledi. Ben Amerika'daki Türk asıllı ABD vatandaşı bazı hukukçularla yaptığım görüşmelerde ‘Biden'ı nefret suçlamasıyla suçlayalım’ demiştim, bana şunu söylediler; Amerika'da başkanlar nefret suçuyla suçlanamıyor, onun yerine ‘Tehcir dediğimiz Osmanlı dönemindeki Sevk ve İskan Kanunu'nu imzalayan kişilerin varisleri, akrabaları Biden'ın bir mahkeme kararı olmaksızın bu şekilde iftira atmasının kendilerini toplum nezdinde itibarsızlaştırmaya yol açtığını ve suçlar bir pozisyona düşürüldüğü için tazminat davası açabilirler ve kazanırlar’ dedi.

Amerikan kanunları böyle imiş, dolayısıyla bu da yeterli, aslında diyelim ki Talat Paşa'nın veya imzalayan kabine üyelerinin akrabalarını devlet destekler ve hukuken onlara yardımcı olursa Biden'ın mahkûm edilmesi demek davayı kazanmak anlamına gelir. ABD'li hukukçular resmen ABD Başkanı hakkında tazminat davası açılabileceğini bildirdiler, hiçbir mahkeme kararı olmaksızın bu şekilde Türkleri suçlamaları kesinlikle tazminata mahkûm olmasına yol açar dediler.

“Cumhurbaşkanı’nın ‘Hamdolsun gündeme gelmedi’ demesi büyük bir skandaldı”

Dava açamadılar zaten, hatta Cumhurbaşkanı NATO sebebiyle görüşme safhasında şöyle bir cümle kullandı biliyorsunuz; ‘Hamdolsun gündeme gelmedi’ dedi, bu sözü bir talihsizlikti, aslında kendisinin gündeme getirmesi gerekiyordu zira Biden zaten ‘soykırım’ demişti, soykırım olmadığını gündeme getirecek olan bizim kendi cumhurbaşkanımızdı. Bir de ‘Hamdolsun gündeme gelmedi’ gibi bir skandal söz sarf etmiş olması gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Zira biz Türk Tarih Kurumu olarak gerçekten çok iyi çalışmalar yaptık, dünya arşivlerini inceledik ve olmadığını ispat ettik. Osmanlı Ermenileri, Rus ve Fransız ordusunda Osmanlı'ya karşı savaştı Fransız ordusundaki Osmanlı Ermenileri."

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