Tarifeli uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nda 90 bin uçuş gerçekleşti

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, tarifeli uçuşlara kapatılan İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yapılan uçuşlar hakkında verdiği soru önergesine verilen yanıtta Havalimanı'ndan 7 Nisan 2019 ile 30 Eylül 2021 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı uçakları ve özel jetlerle 90 bin 693 uçuş gerçekleştiği ortaya çıktı.

Atatürk Havalimanı, 7 Nisan 2019'da ticari yolcu taşımacılığına kapatıldıktan sonra özel amaçla kullanılmaya devam etti. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanlığı filosu, özel firmalara ait kargo uçakları, iş jetleri ve özel jetler tarafından kullanılmaya devam edilen Havalimanı'ndaki ayrıcalıklı iniş ve kalkışları, Meclis gündemine taşıdı.

Tanal'ın önergesine cevap veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Atatürk Havalimanı'nın ticari yolcu taşımacılığına kapatıldığı 7 Nisan 2019 tarihinden 30 Eylül 2021 tarihine kadar havalimanına 90 bin 693 adet uçak trafiğinin gerçekleştiğini bildirdi.

"Pandemi hastanesi uçuş emniyetine tehlike oluşturmuyor"

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Bakan Karaismailoğlu, devre dışı bırakılan 17/35 pistlerini de kapsayacak şekilde pistlerin güney tarafına inşa edilmiş olan Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin, "kullanımda olan 05/23 pistine Annex 14 mania esasları ve Havalimanı Çerçevesindeki Yapılaşma Kriterleri Genelgesi'ne göre mania teşkil etmediğini ve uçuş emniyetine tehlike oluşturmadığını" savundu.

Bakan, havalimanı personelinin işten çıkarılmadığını diğer havalimanlarında çalışmalarının sağlandığını bildirdi.