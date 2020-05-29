Tarantino'ya göre son 10 yılın 'tartışmasız' en iyi filmi

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, üç Oscar’lı 2010 yapımı Sosyal Ağ’ın (The Social Network) "tartışmasız" son 10 yılın en iyi filmi olduğunu söyledi.

Independent Türkçe'nin IndieWire’dan aktardığı habere göre David Fincher imzalı film toplamda 8 dalda Oscar’a aday olmuş, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Kurgu ve En İyi Orijinal Film Müziği dallarında ödüle layık görülmüştü.

Mark Zuckerberg’in Facebook’u kuruş sürecini ele alan yapımda Zuckerberg’i Jesse Eisenberg canlandırmıştı.

Tarantino ocak ayında yaptığı açıklamada Christopher Nolan imzalı savaş filmi Dunkirk’in 2010’ların en iyi ikinci filmi olduğunu söylemişti. Yönetmenin hayranları o zamandan bu yana zirvedeki yapımı merak ediyordu.

Ünlü yönetmen daha önce de Kasım 2019’da yaptığı bir açıklamada, senenin en iyi yapımını timsahlı gerilim filmi Ölümcül Sular (Crawl) olarak göstermişti. Sam Raimi’nin yapımcılığını üstlendiği ve geçen temmuzda vizyona giren film, Florida'yı vuran kasırga sonucu yaşanan selde babasını kurtarmaya çalışırken timsahlara karşı hayatta kalma savaşı veren Haley'nin hikayesini anlatıyor.