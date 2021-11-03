Tarantino, 'Pulp Fiction'ın hiç görülmemiş 7 sahnesini açık artırmayla satacak

Quentin Tarantino, 1994 yılındaki hit filmi Pulp Fiction'dan şimdiye kadar görülmemiş yedi sahneyi NFT olarak açık artırmaya çıkaracağını açıkladı. Sahneler, dünyanın en büyük NFT pazarı olan OpenSea'de gizli NFT'ler olarak açık artırmaya çıkacak.

Qarantino, Lindsay Lohan, Grimes ve Paris Hilton dahil olmak üzere NFT’ye ilgi gösteren ünlüler arasına katılıyor. Akademi Ödüllü 58 yaşındaki yönetmen Tarantino, John Travolta ve Uma Thurman’ın oynadığı 1994 yapımı kara komedisinden hiç görülmemiş yedi sahneyi dünyanın en büyük NFT pazarı olan OpenSea’da 'Gizli NFT’ler olarak açık artırmaya koyarak kripto para dünyasına adım attığını duyurdu.

Gizli NFT’ler, NFT’lerin hem genel hem de özel meta verileri içermesine olanak tanıyor ve sahibine, sahipliği herkese açık olarak gösterme veya gizli tutma seçeneği sunuyor.

Filmin kısaltılmamış ilk el yazısı senaryoları açık artırmaya çıkacak

Görülmemiş yedi sahneye ek olarak, bir açıklamaya göre, Pulp Fiction'ın kısaltılmamış ilk el yazısı senaryoları ve Tarantino’nun filmle ilgili özel yorumları da açık artırmaya çıkacak. NFT’ler, mahremiyete odaklanan bir blok zinciri olan Secret Network üzerine inşa edilecek ve ardından NFT pazar yeri OpenSea’de açık artırmaya çıkarılacak.

NFT’lerin ne zaman açık artırmaya çıkacağına dair henüz bir tarih verilmedi, ancak NFT’lere tâlip olanlar için bir web sitesi kullanıcılardan bir bekleme listesine katılmalarını istiyor.

"Heyecan duyuyorum”

Sözcü'de yer alan habere göre, Tarantino yeni girişimi ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Pulp Fiction’a ait bu özel sahneleri hayranlara sunmaktan heyecan duyuyorum. Gizli Ağ ve Gizli NFT’ler, hayranları ve sanatçıları birbirine bağlayan yepyeni bir dünya sağlıyor ve bunun bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum.”

Pulp Fiction “En İyi Senaryo” ödülü almıştı

2019 yılında 25. yılını kutlayan Pulp Fiction, dünya çapında 200 milyon doların üzerinde hasılat elde etmiş ve Tarantino’ya “En İyi Senaryo” dalında Akademi Ödülü kazandırmıştı.

NFT nedir?

NFT, dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyeceğini onaylayan, blok zinciri adı verilen bir dijital defterde depolanan veri birimidir.