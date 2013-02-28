Tanzanyalı Alp nasıl ülkücü oldu?

Ankara Tıp Fakültesi'nin Tanzanyalı öğrencisi Waziri Juma Msangi, MHP'lilerden etkilenerek ülkücü oldu. Hedefi kendi ülkesinde MHP benzeri bir parti kurmak olan Msangi hayranı olduğu MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.Kendini Tanzanya kökenli ülkücü olarak tanımlayan 3. sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Tanzanya'lı Msangi, MHP lideriyle bir süre sohbet etti.



Bahçeli'nin "Madem ülkücü harekete sempati duydun, gönül verdin. Senin diğer adın Alp olsun. İrtibatta olalım" dediği Msangi ülkücük serüvenini başlamasını "3,5 yıldır Türkiye'deyim. Siyaset ve günlük politikayı takip etmeyi seviyorum. Türkiye'de öğrenim gören bir yabancı olarak, milliyetçi insanların yabancılara bakış açısını merak ediyordum. 'Acaba Naziler gibiler mi?' diye düşündüğüm bile olmuştu. İçimden bir ses 'Kim bu ülkücüler?' diye araştırmamı söyledi." söyleriyle anlattı.



“Kanım kaynadı”





Vatan gazetesinde yer alan habere göre, "Okuldaki en yakın arkadaşım Alparslan Ertenlice, Ülkücü harekete gönül veren bir arkadaşım. Onun ve çevresindeki insanların sözünde duran, dürüst, vatansever ve ülkeyi korumak isteyen gençler olduğunu gördükçe MHP'ye sempati duymaya başladım." diyen Waziri Alp Juma Msangi sözlerine şöyle devm etti:

"Alparslan ve babasına Bahçeli ile tanışmak istediğimi söyledim. Bu isteğim çok hoşlarına gitti ve tamam dediler. 15 günlük sömestr tatili için Alparslan'la birlikte Tanzanya'ya gittik. Bana sembolik olarak ülkü ocaklarının Tanzanya temsilcisi olduğumu söyledi. Bahçeli'ye hediye olarak geleneksel Afrika haritası ile ülkemde çekilen fotoğraflardan aldım. Bahçeli ile buluşmamızda hediyelerimi takdim ettim. Çok mutlu oldu. 'Senin adın Alp olsun' dedi. 'Onur duyarım efendim' diyerek, Bozkurt işareti yaptım. Bahçeli babacan, sevimli ve mütevazi bir insan.

"Faşizan değiller"



Eski ülkücülerin hayatını okuyorum. Türkeş'i araştırıyorum. Dokuz Işık kitabını okuyacağım. Bir keresinde Ankara Ülkü Ocakları'na gitttim. Dışarıdan anlatıldığı gibi şiddet yanlısı faşizan insanlar değiller. Beni sevdiler. Yabancı görmediler. Hepsi bana sarılmıştı."

Tazzanya'nın MHP'si



Waziri Juma Msangi okulunu bitirince ülkesine dönüp genel cerrah olarak çalışmak istiyor. Tanzanya'da vatanseverlik ve milliyetçilik duygularının gelişmiş olmadığını söyleyen Msangi "MHP ve Bahçeli'yi rol model alıp Tanzanya MHP'sini hayat geçirmek istiyorum. Umarım bir gün Bahçeli'yi de ülkemde ağırlarım"